Жевание жвачки плохо отражается на памяти
В ходе эксперимента его участникам было предложено запоминать слова и цифры в определенном порядке. Иногда им их показывали, а иногда зачитывали. Кроме того, им было также предложено определить, какие предметы исчезли из ряда, который им до этого показали.
В ходе эксперимента испытуемые постоянно жевали жвачку. И оказалось, что практически все они испытывали трудности с запоминанием порядков слов, цифр и предметов. Особенно сильно это начинало проявляться примерно через 20 минут жевания.
Результаты этого исследования основательно подрывают модную теорию последних лет, согласно которой процесс жевания благотворно сказывается на памяти. Ученые объясняют этот так: жевание жвачки - это постоянно повторяющееся, довольно монотонное действие. "Когда мы нервничаем и барабаним по столу пальцами, а при этом нужно запомнить, к примеру, номер телефона, чаще всего нам это не удается. С жеванием жвачки тоже самое, она отвлекает", - говорят они.
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