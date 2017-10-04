Жевание жвачки плохо отражается на памяти

Новое исследование, проведенное британскими учеными из университета Кардиффа, показало, что жевание жвачки отрицательно сказывается на способности концентрироваться и запоминать.В ходе эксперимента его участникам было предложено запоминать слова и цифры в определенном порядке. Иногда им их показывали, а иногда зачитывали. Кроме того, им было также предложено определить, какие предметы исчезли из ряда, который им до этого показали.В ходе эксперимента испытуемые постоянно жевали жвачку. И оказалось, что практически все они испытывали трудности с запоминанием порядков слов, цифр и предметов. Особенно сильно это начинало проявляться примерно через 20 минут жевания.Результаты этого исследования основательно подрывают модную теорию последних лет, согласно которой процесс жевания благотворно сказывается на памяти. Ученые объясняют этот так: жевание жвачки - это постоянно повторяющееся, довольно монотонное действие. "Когда мы нервничаем и барабаним по столу пальцами, а при этом нужно запомнить, к примеру, номер телефона, чаще всего нам это не удается. С жеванием жвачки тоже самое, она отвлекает", - говорят они.