В какое время дня правильно пить кофе?

Пить кофе рано утром – плохая привычка, утверждает диетолог и специалист по продуктам питания Линди Коуэн. По ее словам, пить кофе до 10 часов утра вообще не стоит.Дело в том, что рано утром уровень кортизола – гормона стресса – в организме очень высок. Если человек пьет кофе сразу после пробуждения, организм начинает производить с утра меньше кортизола, и человек становится зависим от кофе – без него его организм не может проснуться. Чтобы не нарушать естественной работы организма, первую чашку кофе рекомендуется пить между 10 и 12 часами утра.Также, по словам Коэн, не стоит пить кофе позднее 14 часов дня, иначе есть риск нарушить механизмы сна и бодрствования. Конечно, у всех людей разная чувствительность к кофеину: некоторые могут заснуть даже после только что выпитой чашки кофе. Но большинству людей рекомендуется не пить кофе за 6 часов до отхода ко сну.Линди Коуэн также считает, что если выпить кофе за 30 минут до тренировки, она пройдет успешнее, и Вы сможете поднимать больше веса, делать больше повторений и быстрее бегать.«Исследования показали, что кофеин может ускорить метаболизм на 3-11 процентов, помогая Вам сжигать больше жира», - добавила специалист.Что касается максимального количества кофе, допустимого в течение дня, по словам Коуэн, для большинства людей это 2-3 чашки.