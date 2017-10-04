Лечебные свойства кефира

С помощью регулярного употребления кефира можно нормализовать микрофлору кишечника, снизить уровень плохого холестерина в крови, а, кроме того, укрепить иммунитет.По мнению специалистов наиболее активными свойствами обладает ацидофильный кефир.Радует также то, что приготовить такой кефир можно самостоятельно.Для приготовления кефира вам потребуется в аптеке приобрести ацидофилус в капсулах.В 500мл теплого кипяченого молока растворите три капсулы, после чего, поставьте в теплое место на двенадцать-восемнадцать часов. Полученный по истечении этого времени напиток следует пить охлажденным.Кефир, который вы не употребите за один раз, следует хранить в холодильнике не более трех суток.Следует также отметить, что «молодой» кефир оказывает послабляющее действие на организм человека, а вот трехдневный, наоборот, запросто избавит от диареи.В последующие дни для закваски кефира можно использовать уже приготовленный ранее кефир.Для этого вам потребуется на литр молока взять две столовых ложки закваски.Через десять дней следует снова использовать ацидофилус, а закваску обновить.Можно также для приготовления кефира воспользоваться и сухой ацидофильной закваской, которую также можно приобрести в аптеке. Для этого вам потребуется 50г закваски растворить в одном литре теплого кипяченого молока и оставить смесь на шесть-восемь часов, периодически перемешивая.Пить полученный напиток также следует в охлажденном виде.