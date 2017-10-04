Лечебные свойства кефира
По мнению специалистов наиболее активными свойствами обладает ацидофильный кефир.
Радует также то, что приготовить такой кефир можно самостоятельно.
Для приготовления кефира вам потребуется в аптеке приобрести ацидофилус в капсулах.
В 500мл теплого кипяченого молока растворите три капсулы, после чего, поставьте в теплое место на двенадцать-восемнадцать часов. Полученный по истечении этого времени напиток следует пить охлажденным.
Кефир, который вы не употребите за один раз, следует хранить в холодильнике не более трех суток.
Следует также отметить, что «молодой» кефир оказывает послабляющее действие на организм человека, а вот трехдневный, наоборот, запросто избавит от диареи.
В последующие дни для закваски кефира можно использовать уже приготовленный ранее кефир.
Для этого вам потребуется на литр молока взять две столовых ложки закваски.
Через десять дней следует снова использовать ацидофилус, а закваску обновить.
Можно также для приготовления кефира воспользоваться и сухой ацидофильной закваской, которую также можно приобрести в аптеке. Для этого вам потребуется 50г закваски растворить в одном литре теплого кипяченого молока и оставить смесь на шесть-восемь часов, периодически перемешивая.
Пить полученный напиток также следует в охлажденном виде.
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