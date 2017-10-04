Сауна может продлить жизнь гипертоникам
Результаты своего исследования сотрудники Университета Восточной Финляндии опубликовали в научном журнале American Journal of Hypertension.
Как сообщает издание Daily Mail, для участия отобрали 1621 мужчину средних лет с относительно высоким кровяным давлением (140 на 90 мм ртутного столба).
Всех подопытных поделили на три группы: члены первой посещали сауну раз в неделю, второй - 2-3 раза, а третьей - 4-7 раз в неделю.
Оказалось, что чем чаще добровольцы посещали парилку, тем сильнее снизилось их давление. И если у участников из первой группы результат был в пределах погрешности, то у участников из второй давление снизилось на четверть, а из третьей - на 46%.
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Добавил stefan в категорию Кардиология
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