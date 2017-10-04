Простое решение: таблетка с целлюлозой поможет снизить вес

Ученые представили новое средство в форме таблетки, которое может помочь тучным людям потерять до 10% от своего веса, передает The Daily Mail. Препарат называется Gelesis100. Создан он на основе растительной целлюлозы, что гарантирует его безопасность.Попадая в желудок, таблетка абсорбирует воду и увеличивается в размере (в 100 раз). Таким образом достигается эффект заполненного желудка и голод подавляется. Частицы таблетки постепенно разлагаются и естественным образом покидают тело. Как показали эксперименты, таблетка помогала скинуть до 10% от веса тела пациента и даже больше.Это удалось сделать одной пятой добровольцев за полгода. Также было зафиксировано снижение уровня сахара в крови, что уменьшало риск развития диабета 2-го типа. По предварительным оценкам, средство должно стать доступным для широкого использования в ближайшие пару лет.