Какие продукты не стоит есть на завтрак?

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О том, какие продукты стоит есть на завтрак, говорилось немало, но информации о продуктах, не подходящих для утренней трапезы, намного меньше. Попробуем разобраться, что на завтрак есть не стоит.Сладкая выпечкаЕсть сладкую выпечку на завтрак не рекомендуется, так как она, будучи источником большого количества быстрых углеводов, спровоцирует резкое повышение уровня сахара в крови. Сначала у Вас будет всплеск энергии, который, однако, быстро спадет в процессе усвоения сахара организмом. Из-за увеличения выработки инсулина очень скоро Вы почувствуете голод. Выпечка не даст продержаться до обеда, поэтому вместо нее рекомендуется есть на завтрак цельнозерновой хлеб в сочетании с сыром, яйцом или рыбой.ЙогуртыТакже специалисты не рекомендуют употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополненные ароматзаторами и вкусовыми добавками. Белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты, которые отнюдь не полезны для здоровья. Более того, очень часто в таких йогуртах бывает большое количество сахара – и лишних калорий.МюслиМюсли тоже вошли в список не полезных для завтрака продуктов, так как они не содержат достаточного количества белка, но при этом насыщены сахаром и быстрыми углеводами. Фастфуд, представляющий собой жареную и жирную пищу, особенно вреден детскому организму.Каши быстрого приготовленияНеподходящими для завтрака считаются также готовые каши, требующие запаривания кипятком, и крупы с высоким содержанием углеводов наподобие манной. Употребление этих продуктов быстро вернет человеку ощущение голода. Поэтому лучше всего на завтрак есть каши из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.