Какие продукты не стоит есть на завтрак?
Сладкая выпечка
Есть сладкую выпечку на завтрак не рекомендуется, так как она, будучи источником большого количества быстрых углеводов, спровоцирует резкое повышение уровня сахара в крови. Сначала у Вас будет всплеск энергии, который, однако, быстро спадет в процессе усвоения сахара организмом. Из-за увеличения выработки инсулина очень скоро Вы почувствуете голод. Выпечка не даст продержаться до обеда, поэтому вместо нее рекомендуется есть на завтрак цельнозерновой хлеб в сочетании с сыром, яйцом или рыбой.
Йогурты
Также специалисты не рекомендуют употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополненные ароматзаторами и вкусовыми добавками. Белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты, которые отнюдь не полезны для здоровья. Более того, очень часто в таких йогуртах бывает большое количество сахара – и лишних калорий.
Мюсли
Мюсли тоже вошли в список не полезных для завтрака продуктов, так как они не содержат достаточного количества белка, но при этом насыщены сахаром и быстрыми углеводами. Фастфуд, представляющий собой жареную и жирную пищу, особенно вреден детскому организму.
Каши быстрого приготовления
Неподходящими для завтрака считаются также готовые каши, требующие запаривания кипятком, и крупы с высоким содержанием углеводов наподобие манной. Употребление этих продуктов быстро вернет человеку ощущение голода. Поэтому лучше всего на завтрак есть каши из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.
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Добавил stefan в категорию Хирургия
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