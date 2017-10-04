Поедание плаценты здоровья не прибавляет

За научным термином «плацентофагия» скрывается странная мода на поедание «препаратов» из высушенной плаценты роженицы. Согласно распространенной антинаучной теории, употребление молодой матерью собственной плаценты якобы гарантирует ей выработку достаточного количества грудного молока, а также защищает от нехватки железа в организме и предотвращает развитие послеродовой депрессии.

А ученые из американского медицинского колледжа Вейл Корнелл предупреждают любительниц подобных рецептов «народной медицины» о потенциальной опасности плацентофагии.

Авторы статьи, опубликованной в октябрьском выпуске онлайнового журнала American Journal of Obstetrics and Gynecology, провели анализ информации, содержащейся в нескольких десятках научных публикаций, которые посвящены изучению этого феномена.

Ученые сообщают, что ни в одном случае им не удалось обнаружить доказательств существования положительного эффекта от поедания плаценты.

С другой стороны, было обнаружено, что высушенная плацента в капсулах может стать отличной средой для размножения опасных бактерий – в частности, стрептококков группы В.

Зарегистрированы случаи инфицирования новорожденных этими патогенами – дети заразились исключительно потому, что их матери принимали капсулы с плацентой «в профилактических целях».

Стрептококки группы В очень опасны для новорожденных, так как они могут вызывать у младенцев пневмонию, менингит и сепсис.
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