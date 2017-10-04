Поедание плаценты здоровья не прибавляет
А ученые из американского медицинского колледжа Вейл Корнелл предупреждают любительниц подобных рецептов «народной медицины» о потенциальной опасности плацентофагии.
Авторы статьи, опубликованной в октябрьском выпуске онлайнового журнала American Journal of Obstetrics and Gynecology, провели анализ информации, содержащейся в нескольких десятках научных публикаций, которые посвящены изучению этого феномена.
Ученые сообщают, что ни в одном случае им не удалось обнаружить доказательств существования положительного эффекта от поедания плаценты.
С другой стороны, было обнаружено, что высушенная плацента в капсулах может стать отличной средой для размножения опасных бактерий – в частности, стрептококков группы В.
Зарегистрированы случаи инфицирования новорожденных этими патогенами – дети заразились исключительно потому, что их матери принимали капсулы с плацентой «в профилактических целях».
Стрептококки группы В очень опасны для новорожденных, так как они могут вызывать у младенцев пневмонию, менингит и сепсис.
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