Как спастись от осеннего авитаминоза

Авитаминоз, на самом деле не так страшен. Ситуация выправляется легко тогда, когда вы включаете в рацион полезные продукты, прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой.Ну, а если запустить гиповитаминоз, через достаточно продолжительное время проявляется авитаминоз – почти полное отсутствие витаминов в организме человека, развивается цинга и т.д.Во-первых, осенью уменьшается количество витаминов, поступающих в организм с едой, а также снижается уровень солнечной активности; Во-вторых, наступает пора учебы и сложный период возвращения на работу после отпусков. Хотим мы этого или не хотим, однако отрицать влияние двух этих аспектов мы не можем.Осенний "авитаминоз" наступает, так как организм за весь период лета привык к тому комплексу и количеству витаминов, которые получал из фруктов и овощей. Так же не стоит снимать со счетов комфортное психологическое состояние, непременно наступающее в период отпуска. Осень же наоборот требует от нас мобилизовать все свои силы. Вот организм и сопротивляется - резкой сменой настроения, приступами лени, агрессивностью и нервозностью. Иногда в знак протеста против более напряженного режима организм может прибегнуть к мигрени, заболеванию ОРЗ.Современная экологическая ситуация не способствует здоровью, снижен процент ценных веществ и витаминов в овощах-фруктах. Тепличные продукты, как и "восковые" почти бесполезны. Употребление овощной и фруктовой продукции прошедшей длительное хранение, к сожалению, тоже пользы не принесет. Зато в ваших руках целиком и полностью заключается приготовление запаса витаминов путем "сырого консервирования". Лимон и чёрная смородина сохранят полезный витамин С, если перетереть продукты с сахаром и хранить в холодильнике. В холодное время года именно витамин С расходуется в больших количествах).В остальном, предлагаем присмотреться к следующим продуктам:- Лук репчатый содержит провитамин А,- Морковка, свекла, редька, гранат. Можно делать соки, можно - сырые салаты. Прием всего 2 ложек в день на протяжении двух месяцев, восстановит витаминный баланс в полной мере.- Петрушка – продукт с высоким содержанием витамина С, провитаминов А, В, В2, РР, К.- Зелёный лук отличается высоким процентом содержания каротина и витамина С.- Свежий укроп наполнен витаминами: С, В1, РР, Р, В2.