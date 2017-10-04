5 способов избавиться от вздутия живота во время месячных

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К ухудшению общего самочувствия, которым сопровождается менструация у значительного числа женщин, может присоединяться вздутие живота. Ощущение переполненного живота, как правило, возникает еще до начала кровотечений и обусловлено изменениями уровня женских половых гормонов. Изменение гормонального баланса приводит к задержке воды в клетках организма, частным проявлением чего и является вздутие.А ученые из США, сотрудники университета штата Огайо предлагают несколько сравнительно простых способов уменьшения вздутия живота во время месячных:Избегать соленой пищи. Уменьшить потребление соли нужно приблизительно за 5-7 дней до первого дня менструации.Увеличить потребление пищи, богатой калием. Такая пища повысит поступление калия в организм, что автоматически приведет к уменьшению уровня натрия и снижению задержки воды.Ввести в рацион продукты с диуретическим эффектом. Совсем необязательно принимать препараты, увеличивающие выделение мочи. Таким же эффектом обладают и некоторые продукты питания: персики, свежие огурцы, лук-порей, имбирь, ананасы.Избегать пищи, богатой рафинированными углеводами. Это, прежде всего, сахар, изделия из пшеничной муки высшего сорта, рис, макаронные изделия, варенье, кондитерские изделия, соки из пакетов.Умеренное увеличение физической нагрузки. Значительно уменьшают вздутие живота при месячных физические упражнения общей продолжительностью 2,5 часа в течение недели. Речь не идет об интенсивных тренировках – достаточно ежедневных пеших прогулок.