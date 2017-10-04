Развеяны мифы о похудении

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Желание сбросить вес и правильно питаться стало в наши дни массово распространенным, однако, находится в плену устойчивых стереотипов, а то и мифов, даже среди самой продвинутой и осведомленной аудитории.При этом, последние наблюдения доказали, что сложившиеся 40 лет назад руководящие диетические принципы о пользе и вреде потребления жиров – миф. На самом деле, более высокое потребления жиров (около 35 процентов энергии) не повышает, а снижает риск смерти.Причем речь обо всех видах жиров. Общий жир и отдельные типы жиров никак не связаны с риском сердечных приступов или смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А насыщенные жиры, наоборот, уменьшают риск инсульта. При этом, т.н. «плохой» холестерин (с которым борются врачи и диеты) не является надежным в прогнозировании эффектов насыщенного жира на будущие сердечнососудистые события.Куда более реальную опасность для здоровья представляют углеводы, увеличение потребления которых происходит в ходе замены жиров в рационе. Потребление углеводов нужно сокращать. А оптимальным для здоровья является рацион с минимальным потреблением углеводов, но богатый жирами и фруктами.Самый низкий риск смерти у тех, кто потребляет от трех до четырех порций (или эквивалент 375-500 граммов) фруктов, овощей и бобовых в день. При этом потребление фруктов дает больше плюсов, чем овощей. А овощи следует стараться потреблять сырыми, а не приготовленными. При этом даже однократное потребление бобовых (бобы, чечевица, горох - отличная альтернатива мясу, макаронам и белому хлебу) снижает риск сердечнососудистых заболеваний.