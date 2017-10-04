Трансжиры могут быть полезны для здоровья
Сотрудники Университета Лаваля в Квебеке исследовали образ питания 233 человек и обнаружили любопытную закономерность между потреблением «молочки» и показателями здоровья. Оказалось, что люди, которые употребляли более 2,5 порций молочных продуктов в день (одна порция - 250 мл молока), демонстрировали повышенное содержание в крови транс-пальмитиновой кислоты.
Эта разновидность трансжиров, присутствующая в молоке, йогуртах и сыре, часто характеризуется в негативном ключе. Однако медосмотр участников исследования выявил, что у мужчин высокие уровни транс-пальмитиновой кислоты в крови коррелировали с более низким весом и более низким давлением. У женщин ее высокие уровни в крови также ассоциировались с более низким давлением.
«Не исключено, что трансжирная кислота сама по себе не снижает давление, но по крайней мере мы можем утверждать, что «вредные» натуральные компоненты молока вполне совместимы со здоровой жизнью», - высказались по этому поводу исследователи.
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