Трансжиры могут быть полезны для здоровья

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Трансжиры, активно используемые в производстве продуктов питания, считаются вредными, но исследование ученых из Канады показало, что все не так однозначно. В частности, специалисты заключили, что трансжиры, присутствующие в молочных продуктах, могут быть полезными для организма.Сотрудники Университета Лаваля в Квебеке исследовали образ питания 233 человек и обнаружили любопытную закономерность между потреблением «молочки» и показателями здоровья. Оказалось, что люди, которые употребляли более 2,5 порций молочных продуктов в день (одна порция - 250 мл молока), демонстрировали повышенное содержание в крови транс-пальмитиновой кислоты.Эта разновидность трансжиров, присутствующая в молоке, йогуртах и сыре, часто характеризуется в негативном ключе. Однако медосмотр участников исследования выявил, что у мужчин высокие уровни транс-пальмитиновой кислоты в крови коррелировали с более низким весом и более низким давлением. У женщин ее высокие уровни в крови также ассоциировались с более низким давлением.«Не исключено, что трансжирная кислота сама по себе не снижает давление, но по крайней мере мы можем утверждать, что «вредные» натуральные компоненты молока вполне совместимы со здоровой жизнью», - высказались по этому поводу исследователи.