6 типов людей, от которых лучше держаться подальше

Оказаться в плохой компании — проще простого. Очень часто нас окружают люди, которых рядом быть не должно.Поэтому вы всегда должны уделять некоторое время тому, чтобы проанализировать свой круг общения. Приятно вам находиться рядом с этими людьми или нет.Ведь каждому из нас в итоге хочется быть с теми, кто помог бы расти и развиваться, кто бы нас ценил и оказывал на нас положительное влияние.Проблема в том, что очень часто действительность не совпадает с нашими ожиданиями и мечтами. И вам нужно принять тот факт, что от некоторых людей нужно отдаляться, чтобы продолжать двигаться своей дорогой и не задерживаться «в пути». Это — залог вашей лучшей жизни в будущем.И вот несколько типов людей, от которых лучше держаться как можно дальше, если вы не хотите, чтобы они причинили вам вред.1. Негодующие критикиСлышать критику в свой адрес время от времени — это абсолютно нормально (неважно, негативная она или позитивная).Но есть люди, которые не могут обойти своим вниманием ни одно ваше действие, и оно всегда будет воспринято ими как «неправильное». Они всегда найдут причину, чтобы неодобрительно высказаться или хотя бы косо посмотреть на вас.Но проблема не в вас, а в них. Дело в том, что когда кто-то не удовлетворен своей жизнью и чувствует себя неудачником, он подсознательно стремится самоутвердиться за счет других. Он считает, что и всех остальных в жизни ждет та же печальная участь. И находиться рядом с такими людьми очень плохо, даже опасно.Они мешают вам развиваться, препятствуют вашему личностному росту, потому что понижают ваш уровень доверия к самим себе и снижают самооценку. «Негодующие критики», как правило, очень жестоки, и им неважно, обижают они вас или нет.2. МанипуляторыЕще один тип людей, от которых лучше всего держаться подальше, это манипуляторы, хотя их бывает трудно распознать.Зачастую они обладают большими возможностями, некоей «властью» над вами, заставляя вас делать то, что нужно им. Они используют людей, прибегая к любым приемам, такие люди не останавливаются ни перед чем. Главное для них — добиться своей цели.При этом они, как правило, не раскрывают свои намерения. Они пытаются манипулировать вашими эмоциями, чтобы вы испытали чувство вины или ответственности.Если вы человек добрый и чуткий, то им будет еще проще это сделать. Они моментально найдут эти ваши «слабые места».Но вы должны понимать, что такой класс людей мешает вам удовлетворять собственные потребности, они стараются занять вас своими личными интересами, чтобы вы «работали» на них.По этой причине вы должны как можно раньше отдалиться от них и поддерживать определенную дистанцию в общении.3. ЛжецыЛожь — очень распространенное явление в нашей повседневной жизни. Но если близкие вам люди обманывают вас с завидным постоянством, то совершенно очевидно, что они вас просто не уважают.Это тоже люди, от которых следует держаться подальше. И сделать это нужно до того, как они успеют причинить вам вред.Просто многие не замечают этой лжи.Только не нужно чувствовать себя виноватыми за то, что вы вычеркиваете их из своей жизни. В конце концов, если для них так просто исказить реальность происходящего, то они наверняка рано или поздно вовлекут вас в свою ложь и создадут ненужные проблемы.4. ПессимистыПессимизм — это состояние ума, при котором любая ситуация, какой бы она ни была, может казаться омраченной и «должна непременно плохо кончиться».Поэтому мы считаем, что следующий тип «вредных» для нас людей — это пессимисты. Те, что видят все в черном цвете.Они всегда выплескивают свои эмоции наружу, и можно не сомневаться, что и в вашей голове скоро будут крутиться самые плохие сценарии.И хуже всего то, что плохие мысли материализуются, имеют такое свойство. А еще пессимисты сами создают «плохие» ситуации.И даже если у вас будет несколько вариантов возможных решений той или иной проблемы, они всегда найдут причины и отговорки, почему «ничего не получится». И тогда оказаться на вашем месте было бы очень утомительным.5. Мелочные и подлые людиПодлость и мелочность — это одни из самых худших качеств, которыми только могут обладать люди. Они найдут любой повод для того, чтобы не дать вам ровным счетом ничего.И в данном случае мы имеем в виду не только материальные блага.У них просто отсутствуют намерения кому-то помочь. И это не эгоизм, хотя его часто путают с человеческой мелочностью.Такие люди всегда ищут чьей-то поддержки и стараются из любой ситуации извлечь для себя выгоду (пусть даже это будет что-то очень маленькое).Такие друзья очень любят ходить с вами развлекаться, но когда дело доходит, например, до оплаты счета в ресторане, они находят способ исчезнуть или как-то иначе избежать денежных трат.6. СплетникиПоследний тип людей, от которых лучше отдалиться, это сплетники.Желание говорить о других показывает, что они не уверены в самих себе. Этот тип людей не умеет делать разницу между своими домыслами и просто плохой передачей информации.А сплетни могут причинить боль очень многим людям, если не относиться бережно к их чувствам.По этой причине, тратить свое время на разговоры со сплетниками — это разрушать свой образ в глазах других. У вас даже абсолютно непреднамеренно могут появиться настоящие враги.И еще один аргумент: где у вас гарантия, что эти люди-сплетники не говорят плохо в том числе и о вас, когда вы поворачиваетесь к ним спиной?Умейте распознавать людей, от которых вы должны держаться подальшеКроме вышеперечисленных типов людей, конечно, есть и другие, которые могут причинить вам вред, если вы не будете осторожны. Об этих мы вам рассказали как о наиболее распространенных. Начните с них, и вы заметите, что жить стало значительно легче и приятнее.А если вы узнали себя в каком-то описании, то у вас есть прекрасная возможность поработать над собой и позаботиться, таким образом, о благополучии своего окружения.Внесите коррективы в свое поведение и отношение к людям, чтобы вы потом не сожалели, если кто-нибудь очень хороший от вас вдруг отвернется.