Эти напитки способны улучшить работу сердца

Принимая эти жидкости функции вашего сердца будут постепенно восстанавливаться.Употребляя эти напитки, ваше сердце будет функционировать без отклонений.1. ВодаЕсли ее недостаточно, кровь начинает загустевать и сердце работает в усиленном режиме, что приводит к его износу.2. Зеленый чайАнтиоксиданты в его составе очень полезны для сердца, они предотвращают риск развития ишемической болезни. Также зеленый чай снижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов и развития инсульта. Полезно выпивать до трех чашек зеленого чая в день.3. Красное виноСодержит вещества, снижающие уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов, может поднять уровень хорошего холестерина. Рекомендуемая доза сухого красного вина для женщин - 1,5 стакана в день.4. Гранатовый сокСодержит полифенолы, природные активные антиоксиданты. Употреблять гранатовый сок лучше всего регулярно и с перерывами. Например, один раз в день в течение трех месяцев, а затем сделать месячный перерыв. Гранатовый сок пьют разведенным 50:50, стакан за раз (100 мл сока и 100 мл воды), за полчаса до еды.5. КофеСогласно ряду исследований, при употреблении кофе риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20-40 процентов. Врачи рекомендуют пить больше 4 чашек свежесваренного натурального кофе в день.