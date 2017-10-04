Эти напитки способны улучшить работу сердца

Принимая эти жидкости функции вашего сердца будут постепенно восстанавливаться.

Употребляя эти напитки, ваше сердце будет функционировать без отклонений.

1. Вода

Если ее недостаточно, кровь начинает загустевать и сердце работает в усиленном режиме, что приводит к его износу.

2. Зеленый чай

Антиоксиданты в его составе очень полезны для сердца, они предотвращают риск развития ишемической болезни. Также зеленый чай снижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов и развития инсульта. Полезно выпивать до трех чашек зеленого чая в день.

3. Красное вино

Содержит вещества, снижающие уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов, может поднять уровень хорошего холестерина. Рекомендуемая доза сухого красного вина для женщин - 1,5 стакана в день.

4. Гранатовый сок

Содержит полифенолы, природные активные антиоксиданты. Употреблять гранатовый сок лучше всего регулярно и с перерывами. Например, один раз в день в течение трех месяцев, а затем сделать месячный перерыв. Гранатовый сок пьют разведенным 50:50, стакан за раз (100 мл сока и 100 мл воды), за полчаса до еды.

5. Кофе

Согласно ряду исследований, при употреблении кофе риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20-40 процентов. Врачи рекомендуют пить больше 4 чашек свежесваренного натурального кофе в день.
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