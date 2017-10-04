Ученые нашли способ продлить жизнь человека

Исследователи провели глобальный анализ факторов, которые могут влиять на длительность жизни.Ученые из Бостонского университета нашли способ продления человеческой жизни.Американцы считают, что продлить жизнь возможно, если изменить биомаркеры крови, благодаря которым генерирования сосудов можно продлить на срок до двух лет.Специалисты взяли 5000 образцов крови и проанализировали их на показатели биомаркеров при смене микрочастиц. Из собранных данных были отобраны образцы, которые положительно отреагировали на внешнее вмешательство. Ученые выделили 26 различных подписей биомаркеров, которые отвечают за возраст человека, заболевания и формирования раковых клеток в теле.Ученые заявили, что это исследование - прорыв в науке, поскольку они смогли определить те несколько групп биомаркеров, которые необходимо урегулировать.