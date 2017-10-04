Продукты, которые помогут вам приятно пахнуть

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врачи назвали продукты, которые улучшают ароматические свойства человека.Учёные наконец-то объяснили, почему один человек пахнет приятно или вообще никак не пахнет, а с другим находится в замкнутом пространстве вообще нереально. Естественно, если человек не соблюдает ежедневную гигиену, то он 100% будет излучать зловонный аромат и даже дезодорант не поможет. Оказывается, всё дело в том, что мы едим, а точнее от пищевых привычек человека.Многие люди, которые тщательно следят за своим здоровьем и внешним видом, знают, что запах их тела может зависеть от той еды, которую они употребляют каждый день. Ещё во времена древней Персии наложницы перед тем, как идти к правителю на всю ночь для плотских утех, ели исключительно фрукты и орехи, а в воду добавляли капельку розового масла. Свои тела девушки натирали различными маслами, тогда ведь дезодорантов не было.Есть такие продукты, которые кажутся безобидными снаружи, но хранят в себе скрытые свойства. Вот например, все знают, что после употребления лука или чеснока свежего дыхания не будет 100%, а вот мясо и молочные продукты во время «переработки» в желудке способны придать поту запах продуктов распада. Редис содержит в себе сернистые соединения, которые впитываются в кровь, обеспечивая телу неприятный аромат на длительное время.Учёные считают, что мясоеды всегда пахнут плохо, а заядлые любители мясных продуктов так тем более. Таким людям очень сложно с помощью дезодоранта избавиться от зловония, это практически невозможно. Но не только мясо может вызвать эффект неприятно-пахнущего человека, не хуже справляются: сладости, яйца, майонез, мучное, фаст-фуд и т.д. Исследователи определили самый «вонючий» напиток — это кофе, особенно растворимый, потому как он содержит кислоту, а в ней бактерии размножаются с неимоверной скоростью.Несколько советов, чтобы пахнуть вкусно:1. Чтобы Ваш запах был схожим на аромат младенца, нужно есть пищу в сыром виде.2. Есть как можно больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.3. Природные дезодоранты — фрукты, орехи, зелень и сырые овощи.4. Зелёные яблоки, все цитрусовые и пряные травы не только придадут Вашему телу необыкновенно-свежего аромата, а и придадут некой сексуальности.5. Из напитков лучше всего отдать предпочтение отварам из трав мелиссы, шалфея и мяты.