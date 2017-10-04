15 продуктов, помогающих худеть

Некоторые продукты помогают нам дольше чувствовать себя сытыми и, следовательно, меньше есть в течение дня. Как утверждают ученые из University of Warwick, эти продукты, благодаря содержанию в них большого количества аминокислот агринина и лизина, повышают активность клеток мозга, стимулирующих деятельность его участка, который ответствен за чувство аппетита.Исследование, в рамках которого вышеназванные специалисты изучили механизм работы клеток мозга, отвечающих за чувство сытости, было опубликовано в журнале Molecular Metabolism. Эти клетки, называемые таницитами, реагируют на аминокислоты агринин и лизин и уже в течение 30 минут после их поступления в организм начинают посылать сигналы в участки мозга, ответственные за контроль аппетита и вес.Этими аминокислотами богаты следующие 15 продуктов:КурицаИндейкаСвиная лопаткаСыр, особенно пармезанАнчоусыТунецСкумбрияКрабыМиндальГрецкие орехиФисташкиАрахисМиндальСемена кунжутаТахиниЖелающим похудеть людям рекомендуется включать в свой рацион эти продукты, так как они обеспечат быстро и длительное ощущение сытости.Наиболее вредными для худеющих считаются продукты, изобилующие рафинированными углеводами – сладости и мучные изделия. Более того, людям с лишним весом не рекомендуется есть даже те десертные изделия, в которых сахар заменен на подсластители и фруктозу, так как эти компоненты еще активнее стимулируют аппетит.