15 продуктов, помогающих худеть
Исследование, в рамках которого вышеназванные специалисты изучили механизм работы клеток мозга, отвечающих за чувство сытости, было опубликовано в журнале Molecular Metabolism. Эти клетки, называемые таницитами, реагируют на аминокислоты агринин и лизин и уже в течение 30 минут после их поступления в организм начинают посылать сигналы в участки мозга, ответственные за контроль аппетита и вес.
Этими аминокислотами богаты следующие 15 продуктов:
Курица
Индейка
Свиная лопатка
Сыр, особенно пармезан
Анчоусы
Тунец
Скумбрия
Крабы
Миндаль
Грецкие орехи
Фисташки
Арахис
Миндаль
Семена кунжута
Тахини
Желающим похудеть людям рекомендуется включать в свой рацион эти продукты, так как они обеспечат быстро и длительное ощущение сытости.
Наиболее вредными для худеющих считаются продукты, изобилующие рафинированными углеводами – сладости и мучные изделия. Более того, людям с лишним весом не рекомендуется есть даже те десертные изделия, в которых сахар заменен на подсластители и фруктозу, так как эти компоненты еще активнее стимулируют аппетит.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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