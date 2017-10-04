Люди «унаследовали» генитальный герпес от обезьян

Люди «унаследовали» генитальный герпес от парантропа Бойса (Parathropus boisei) — примата, близкого к австралопитекам, выяснила группа ученых Кембриджского университета и Университета Оксфорда Брукса в Великобритании. Этот вид жил 1-2,7 миллиона лет назад и служил промежуточным звеном передачи вируса от африканских обезьян к человеческим предкам. Статья биологов опубликована в журнале Virus Evolution.«Герпес может заражать фактически все, что движется, начиная с человека и заканчивая кораллами, и каждый вид животных обладает "своим" набором штаммов этого вируса. Для того, чтобы эти вирусы могли научиться поражать другие виды, нужны две вещи – удачная мутация и телесный контакт. В случае с древними людьми, это могло произойти как в результате каннибализма, или секса», — заявила Шарлотта Гулдкрофт (Charlotte Houldcroft) из Кембриджского университета (Великобритания).Существует две разновидности вируса простого герпеса — HSV1, вызывающий «простуду» на губах, и HSV2, поражающий наружные половые органы. По текущим оценкам ВОЗ, носителями первого вируса является примерно половина взрослого населения Земли, а второго – около 10-16%.Гулдкрофт и ее коллеги изучали ДНК различных штаммов человеческого герпеса и его ближайших «обезьяньих» родичей. Ученые подсчитали число мелких мутаций в ДНК вирусов людей и приматов, составили их древо эволюции и сравнили его с тем, как развивался человек и другие гоминиды в последние 4-5 миллионов лет.В ходе исследования специалисты применили байесовскую сеть — модель вероятностной зависимости между множественными переменными. С помощью этого подхода ученые определили наиболее подходящего посредника среди различных видов приматов на основе климатических данных и результатов анализа ископаемой ДНК вируса. Одним из основных критериев была география распространения вида, которая обеспечивала частые контакты как с предками шимпанзе в лесах, так и с архаичными людьми возле водоемов.Первый подтип вируса, как отмечают ученые, имеет более древнюю эволюционную историю – он появился в то время, когда разделились предки шимпанзе, человека и бонобо, около 7-6 миллионов лет назад. История появления HSV2 оказалась гораздо более сложной и интересной.Этот вирус появился в человеческой популяции совсем недавно, около 1,5-2 миллионов лет назад. Его источником были предки современных шимпанзе, а также один из древних видов гоминид, служивший своеобразным «передаточным звеном» в приспособлении вируса к человеку.На роль этого передаточного звена, как считают ученые, претендует один конкретный вид протолюдей – парантроп (Paranthropus boisei). В пользу этого говорит то, что в момент появления вируса и парантропы, и древние люди, и предки шимпанзе жили на одной и той же территории в окрестностях озера Туркана на востоке Африки.Загадкой остается то, как этот вирус научился распространяться половым путем и заражать преимущественно половые органы.