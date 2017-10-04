Привычка завтракать каждое утро снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта, а вот отказ от завтрака может быть опасен для сердца, утверждают ученые из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Carlos III (CNIC, Испания).Результаты их исследования говорят о том, что первый за день прием пищи должен быть достаточно плотным и калорийным. При условии регулярности такого завтрака уменьшается вероятность развития опасных сосудистых заболеваний. В свою очередь, отказ от завтрака или слишком скудный завтрак могут способствовать неблагоприятным процессам в сосудистых тканях.По словам авторов исследования, люди, чей завтрак содержит менее 5% от рекомендуемого ежедневного потребления калорий, в среднем имеют вдвое больше шансов получить атеросклеротические поражения.Ученые также, что именно пренебрежение правилами здорового питания в последнее время стало ведущей причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Такие «классические» факторы угрозы здоровью миокарда, как курение, высокий уровень холестерина и отсутствие физической активности отошли на второй план по сравнению с влиянием нездорового питания.