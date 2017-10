Люди все чаще болеют корью

В 1998 году было опубликовано исследование Эндрю Вейкфилда (Andrew Wakefield), который, основываясь на некорректных данных, утверждал, что прививки могут вызывать аутизм. Результаты этого исследования были фальсифицированы, самому Вейкфилду запретили заниматься связанной с медициной деятельностью, однако его работа сделала свое дурное дело – посеяла сомнение в разумах многих людей.Многие родители отказываются от прививок для своих детей не по медицинским показаниям, а в соответствии с личными убеждениями. Именно таких антипрививочников, по мнению группы исследователей из Центров по контролю и профилактике заболеваний (US Centers for Disease Control and Prevention) в США, следует винить в росте заболеваемости корью. Напомним, в Европе в этом году зафиксированы тысячи случаев кори, и большинство заболевших не было привито.Специалисты изучили сведения о заболеваемости корью в США с 2001 по 2015 год. Несмотря на то, что в США корью болеют значительно меньше, чем в мире в целом (менее 1 случая на миллион жителей против 40 случаев), все же за 15 лет корь стала появляться чаще. В 2001 году зафиксировано 0,28 случая на миллион проживающих в стране, в 2015 году – 0,56, то есть рост составил 100%. Из 2012 пациентов 535 были иностранцами, таким образом, за 16 лет корью заболело 1477 граждан США. В 1243 случаях (69,5%) пациенты не были привиты. Еще о 17,75% не было известно, была ли у них прививка. Ученые заключили, что причиной повышения заболеваемости стало снижение количества вакцинированных людей – это привело к тому, что болезнь стала более свободно распространяться.