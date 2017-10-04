Курильщики могли бы жить дольше на 86 миллионов лет

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

До 6,6 миллионов курильщиков могли бы жить значительно дольше, если бы бросили употреблять обычные сигареты и перешли бы на электронные. По самым оптимистичным прогнозам в общей сложности они бы прибавили себе таким образом около 86,7 миллионов лет жизни. Этот расчет подготовили в Центре изучения рака имени Ломбарди в Университете Джорджтауна (Georgetown Lombardi Cancer Center, США).Исследователи сообщили, что полученные ими цифры справедливы для постепенного перехода с одной привычки на другую, который занял бы десять лет. Это первая научная работа, в ходе которой ученые рассчитали, как именно влияет на общественное здоровье употребление обычных и электронных сигарет. Ведущим автором был Дэвид Леви (David Levy), профессор онкологии.Было подготовлено два расчета, один оптимистичный и один пессимистичный. Оба сценария учитывали разницу в ущербе организму от электронных и обычных сигарет. Профессор Леви и его десять коллег имели в виду в том числе и такие факторы, как вред от электронных сигарет, количество склонных к вейпингу подростков, разницу в возрасте, когда человек приобретал вредную привычку, и долю людей, которые бросали курить вообще. Результат обоих прогнозов показал, что переход общества от одного вида курения к другому сокращает количество преждевременных смертей и существенно увеличивает продолжительность жизни курильщиков.Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, жить дольше (в общей сложности) на 20,8 миллиона лет будут 1,6 миллиона человек. Оптимистичный сценарий подразумевает увеличенное в 13 раз количество курильщиков и, соответственно, лет жизни в целом. Кроме того, все общество также выиграет от того, что сократятся показатели пассивного курения, а активные потребители, перешедшие на электронные сигареты, будут реже болеть.