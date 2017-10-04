71-летних главврачей больше не будет

С 1 октября 2017 года в России вступил в силу новый закон, который ограничивает предельный возраст руководителей медицинских учреждений. Если раньше больницей или поликлиникой мог управлять опытный специалист в возрасте 80 лет или даже старше, то сейчас максимум – это 70 лет, и то – если такое решение примет общее собрание работников и его одобрит учредитель. В ином случае руководитель должен будет покинуть свой пост по достижении 65 лет независимо от того, на какой срок был заключен его трудовой договор.Такое же ограничение накладывается на заместителей главных врачей с той лишь разницей, что решение о том, оставаться ли работать заместителю, которому исполнилось 66 или 68 лет, принимает его непосредственный руководитель. Из больницы руководящий состав при этом не увольняется, им обязаны предложить соответствующую их квалификации должность.Те главные врачи и их заместители, которым в настоящее время уже исполнилось 65 лет, или они достигнут этого возраста в течение ближайших трех лет, могут пока оставаться на своих местах, если их трудовые договоры еще действуют. Однако и здесь существует ограничение: в 2020 году (то есть через три года после вступления закона в силу) им все же придется уйти или же надеяться на решение общего собрания. Президент Лиги пациентов Александр Саверский, слова которого приводит «Российская газета», отметил, что новый закон приведет к более частой смене руководителей медицинских организаций в основном федерального подчинения, и это скорее плюс, чем минус, так как пожилым главным врачам может быть сложно приветствовать новые веяния в медицине.