Диетологи раскрыли главный секрет быстрого пищеварения

Ученые решили узнать, при каком же питании метаболизм работает наиболее активно. Оказалось, что для этого надо почаще кушать.

Не побольше, а именно почаще. Чтобы это понять был проведен эксперимент. Были приглашены несколько десятков полных людей.

Их поделили на две группы, в одной люди ели по три раза в день, а в другой по шесть раз в день. Количество еды в обоих группах было одинаковое.

Выяснилось, что когда человек чаще ест, то его метаболизм работает быстрее, а это положительно влияет на здоровье, диабет не развивается, человек худеет или не набирает лишнего.
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