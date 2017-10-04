Как уведомления смартфона влияют на настроение?

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Учёные выяснили, что у человека негативные эмоции вызывают 30 % уведомлений. В основном это нейтральные системные сообщения. Такие как, к примеру, доступная сеть Wi-Fi.Исследователи сделали такой вывод после проведения эксперимента. В ходе которого было взято 50 человек. На их телефоны ежедневно специальная программа отправляла сообщения. Было выяснено, что они вызывали у людей грусть, стыд, враждебность или страх.Больше всего негативных эмоций вызывали совершенно обычные, нейтральные сообщения. Ведь они никак не влияли на состояние человека и смартфона. Автор эксперимента Эйман Канджо заявляет, что оповещения отвлекают человека от деятельности, поэтому он и испытывает негативные эмоции.Однако сообщения о близких людях делали подопытных счастливыми. Учёные планируют и дальше продолжать изучение этого направления.По их мнению, посредством анализа конкретных сообщений в будущем можно будет предсказать поведение людей. Также эти исследования будут очень полезны маркетологам.