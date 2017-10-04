Ученые знают, как предотвратить потерю зрения
Ученые обнаружили, что белок нейросерпин, важный для здоровья глаз, инактивируется при глаукоме. Исследователи изучили клетки сетчатки людей с глаукомой и без нее, а также сетчатку крыс с глаукомой.
Специалисты выяснили, что нейросерпин "выключался" под действием окислительного стресса.
Нейросерпин был неактивен в клетках сетчатки людей, страдающих глаукомой, и сетчатке крыс с глаукомой. По этой причине он не мог ингибировать белок плазмин, вызывающий повреждение нервных клеток.
Ученые надеются, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения глаукомы. В настоящее время лекарства от этой болезни нет.
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