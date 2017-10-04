Раскрыто влияние секса на старение

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Бразильские ученые смогли выяснить, что секс способен повлиять на старение живого существа.Согласно их научной работе старение является своеобразным соглашением между продолжительностью жизни и размножением, ведь организму требуется постоянно расходовать энергию на осуществление процессов омбена. Чем больше энергии уходит на воспроизведение, тем ее меньше остается на регенерацию органов и тканей.Исследователями был проведен эксперимент с 80 самцами крыс, возраст которых не превышал двух месяцев. Все они были поделены на 4 категории, умерщвлявшиеся через определенный период времени. Во всех них были также 2 подкатегории: в первой из них крысы спаривались с самками, а во второй – были лишены подобного удовольствия.Затем ученые изучили внутренности крыс и выяснили, что у тех, кто размножался, нагрузка на клетки оказалась в разы выше, чем у грызунов, которые вели «холостяцкий» образ жизни. К тому же активная сексуальная жизнь сильнее всего вредила клеткам в молодом возрасте.