Ученые рассказали, как минимизировать вред от алкоголя за 150 минут

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Оказывается, существует метод, позволяющий сократить нагрузку на печень при употреблении спиртных напитков.Современное общество неоднозначно относится к алкогольным напиткам, кто-то не употребляет их вообще и придерживается основ здорового образа жизни, некоторые - выпивают лишь по праздникам, но большинство позволяет себе "расслабиться" каждый день.Всем известно, что медики не настаивают на полном отказе от алкоголя и в то же время рекомендуют вкладываться в норму, которая не навредит здоровью. Допустимая доза спиртных напитков составляет около семи бокалов вина или же 3-4 литров пива в неделю.Все зависит от дозировки и чем она больше, тем сильнее возрастает риск развития заболеваний сердца и сосудов, например, инфарктов и инсультов, а также развития онкологических заболеваний и преждевременной смерти. Плюс ко всему, у человека, систематически употребляющего спиртное в неограниченно количестве, меняется сознание и вырабатывается вредная привычка, которую чаще называют алкоголизмом. К слову, из-за злоупотребления алкоголем могут появиться лишние килограммы, потому что сами по себе подобные напитки содержат много сахара и относятся к категории калорийных продуктов. Не стоит забывать, что алкоголь усиливает аппетит, а это значит, что в процессе его употребления можно запросто переесть.Этот метод позволяет уменьшить вред от спиртного буквально за 150 минут. Речь идет об активных занятиях спортом, на которые следует потратить всего 2,5 часа в неделю.Ученые из Лондона и Сиднея провели совместное исследование, в результате которого пришли к выводу, что физические нагрузки способны снизить опасное влияние алкогольных напитков на организм человека почти на 50%. При этом, исследователи отметили, что такой эффект наблюдается даже у тех людей, которые превышают рекомендованную дозу и выпивают больше, чем разрешено медиками.Получается, что умеренная физическая активность - это эффективный метод минимизации вреда от алкоголя, на который нужно потратить всего 2,5 часа в неделю. Кстати, ученые утверждают, что чем больше человек занимается спортом, тем меньше у него появляется желание выпить чего-нибудь покрепче, так что если алкоголизм уже имеет место быть, то бороться с ним можно с помощью частых и усердных тренировок в спортзале.