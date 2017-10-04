Названа диета для женщин, заметно продлевающая жизнь

Диетологи подсказали, как похудеть женщине с пользой для будущего.Женщины привыкли сидеть на диетах, ведь им всегда хочется оставаться стройными и красивыми, но немногие задумываются о пользе той или иной системы питания, которая позволяет сбрасывать лишние килограммы и препятствовать появлению новых.Диетологи изо дня в день не устают повторять о том, что для идеальной фигуры женщинам необходимо правильно и сбалансировано питаться, много двигаться, хорошо отдыхать и спать не менее 7 часов по ночам.В США было проведено глобальное исследование, которое длилось в течение нескольких лет и собрало информацию о питании десятков тысяч женщин. В результате ученые пришли к выводу, что диета, обогащенная кальцием, помогает представительницам прекрасного пола не только эффективно бороться с лишними сантиметрами на талии, но и продлевает им жизнь.В этом исследовании женщины ежедневно принимали кальций в таблетках по 1000 мг/сутки. И как оказалось, они отличались от других женщин, не принимающих препараты кальция, улучшенным состоянием здоровья, что в итоге ведет к продлению жизни на несколько десятков лет.Ученые определили, что для эффективности данной диеты необязательно принимать таблетки, обогащенные кальцием, женщины могут просто налегать на кальцийсодержащие продукты, но в то же время суточная доза не должна быть меньше 1000 мг.Сливки, молоко, творог, сметана, брынза, плавленный и твердый сыры, овсяная каша, кунжут, фисташки, миндаль, фундук, грецкий орех, горчица, чеснок, горох, фасоль, ячневая крупа, чечевица, мак, рыба, шиповник, цитрусовые фрукты, капуста, сельдерей и так далее.Большинство кальцийсодержащих продуктов улучшает пищеварение и тем самым ускоряет обмен веществ, за счет чего женщины будут исправно худеть или поддерживать вес в норме, а также не столкнуться с такой проблемой, как запоры.