Новый тест позволит предсказать рецидив рака груди
Специалисты уже провели исследование с участием больше 4000 пациенток. Ученые обнаружили, что тест успешно справлялся со своей задачей даже в случае наличия метастазов в лимфатических узлах. 98% участниц с низкой вероятностью рецидива по результатам теста, которые не стали проходить химиотерапию, жили без рецидива в течение минимум 5 лет. Химиотерапия этим женщинам была не нужна.
Кстати, сотрудники Клиники Майо утверждают: Z-эндоксифен безопасно и эффективно уменьшает опухоли у женщин с ER-позитивным метастатическим раком груди. Z-эндоксифен является мощным производным тамоксифена - другого лекарства от ER-позитивного метастатического рака молочной железы.
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