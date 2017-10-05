Новый тест позволит предсказать рецидив рака груди

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Многим женщинам с раком молочной железы приходится проходить ненужную химиотерапию. Исследователи разработали новый тест для женщин с ER+/HER2- раком молочной железы - Oncotype DX. Он показывает, какова вероятность рецидива рака. Для теста нужны образцы опухоли, удаленные во время операции, рассказывает Zee News.Специалисты уже провели исследование с участием больше 4000 пациенток. Ученые обнаружили, что тест успешно справлялся со своей задачей даже в случае наличия метастазов в лимфатических узлах. 98% участниц с низкой вероятностью рецидива по результатам теста, которые не стали проходить химиотерапию, жили без рецидива в течение минимум 5 лет. Химиотерапия этим женщинам была не нужна.Кстати, сотрудники Клиники Майо утверждают: Z-эндоксифен безопасно и эффективно уменьшает опухоли у женщин с ER-позитивным метастатическим раком груди. Z-эндоксифен является мощным производным тамоксифена - другого лекарства от ER-позитивного метастатического рака молочной железы.