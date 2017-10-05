Как нужно носить контактные линзы

Ученые предупредили о риске слепоты от использования контактных линз. Главная причина того, что люди перестают нормально видеть — неправильное ношение аксессуара для глаз. Использование контактных линз не так безобидно, как кажется с первого раза. Об этом говорят ученые из Австралии.Поводом для их сомнений послужил случай, произошедший с одной австралийкой. Женщина носила долгое время линзы и потеряла зрение на одном глазу. Причина ее недуга заключалась в поражении глазного яблока микробом Acanthamoeba. Эта палочка есть в растворе для замачивания линз.Ученые говорят, что этот микроб довольно опасен для глаза, так как может вызвать полную слепоту. Поэтому исследователи настоятельно рекомендуют носить линзы правильно, соблюдать правила личной гигиены, не давать никому другому ставить свои линзы, а также не брать чужие. В противном случае, микроб может попасть в глаз, приведя к покраснению, боли, слезоточивости , а в тяжелых случаях – слепоте.