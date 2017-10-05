У мужчин тоже бывает рак молочной железы
Есть и другие распространенные причины гинекомастии у мужчин – нарушение функции надпочечников, хронические заболевания печени, злоупотребление алкоголем, частичный андрогенодефицит – так называемый мужской климакс и связанные с ним импотенция и дисгармония супружеских отношений.
Бывает, что у пациентов с гинекомастией развивается рак молочной железы. Поэтому если мужчина страдает таким пикантным с эстетической точки зрения заболеванием, следует обязательно пройти осмотр у хирурга и онколога-маммолога. Несмотря на то, что злокачественная опухоль груди у мужчин встречается относительно редко, болезнь иногда приводит к не менее серьезным последствиям, чем рак молочной железы у женщин. Заподозрить неладное можно, если у мужчины с увеличенной грудью появились кровянистые выделения из соска, в молочной железе нащупываются уплотнения.
Над злокачественным новообразованием заметны изменения кожи, увеличиваются подмышечные лимфатические узлы, изменяется формула крови. Лечат гинекомастию, как правило, комплексно: корректируют обмен веществ, гормональный баланс, устраняют сопутствующие патологии. А именно – болезни печени и поджелудочной железы, ожирение, сахарный диабет. Операция по поводу доброкачественной гинекомастии проводится в стационарных условиях и технически не представляет трудностей.
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