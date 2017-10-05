У мужчин тоже бывает рак молочной железы

Гинекомастия на сегодняшний день весьма распространенное заболевание среди мужчин, – объясняет онколог-маммолог Олег Козак. – Причины его, как правило, множественные, но пусковым механизмом чаще всего служат нарушения в эндокринной, половой или нервной системе. Во многом рост молочных желез у мужчин вызван нарушением баланса эстрогенов и андрогенов – женских и мужских половых гормонов соответственно. Грудь растет, когда преобладает выработка женских половых гормонов над мужскими.Есть и другие распространенные причины гинекомастии у мужчин – нарушение функции надпочечников, хронические заболевания печени, злоупотребление алкоголем, частичный андрогенодефицит – так называемый мужской климакс и связанные с ним импотенция и дисгармония супружеских отношений.Бывает, что у пациентов с гинекомастией развивается рак молочной железы. Поэтому если мужчина страдает таким пикантным с эстетической точки зрения заболеванием, следует обязательно пройти осмотр у хирурга и онколога-маммолога. Несмотря на то, что злокачественная опухоль груди у мужчин встречается относительно редко, болезнь иногда приводит к не менее серьезным последствиям, чем рак молочной железы у женщин. Заподозрить неладное можно, если у мужчины с увеличенной грудью появились кровянистые выделения из соска, в молочной железе нащупываются уплотнения.Над злокачественным новообразованием заметны изменения кожи, увеличиваются подмышечные лимфатические узлы, изменяется формула крови. Лечат гинекомастию, как правило, комплексно: корректируют обмен веществ, гормональный баланс, устраняют сопутствующие патологии. А именно – болезни печени и поджелудочной железы, ожирение, сахарный диабет. Операция по поводу доброкачественной гинекомастии проводится в стационарных условиях и технически не представляет трудностей.