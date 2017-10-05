Эти популярные продукты смертельно опасны для здоровья

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Современная фуд-индустрия предлагает нам множество новинок, соблазняя яркими обертками, восхитительными ароматами, необычными вкусами предлагаемых продуктов.И мы, идя в супермаркет и видя на полочках упаковку из увиденной вчера рекламы, хватаем ее.Осторожно! Большая половина того, что продается в супермаркетах, непригодна к пище. Как это проверить? Легко! Дай это твоей собаке, и увидишь, как она равнодушно отвернется от «вкусняшки».1. ЧипсыНичего общего с натуральным картофелем у этого вида продуктов нет. Картошка присутствовала где-то в начале процесса, но эта картошка далека от той, что продают жители села на рынках. А далее идет сложный процесс с использованием вредных технологий — сушка, перемолка, добавление консервантов и огромного количества соли, жарка в рафинированном масле…Конечный продукт, который доходит до потребителя, можно сравнить по питательности с кожаной подошвой, вымоченной в солидоле. Тот самый восхитительный вкус и аромат жареной картошечки — синтетические добавки, которые наносят сокрушительный удар по всему организму. Хочется чипсов — тоненько настругай домашней картошечки на противень, смазанный маслом, запеки в духовке и после посоли. И цена, и польза несопоставимы.2. МайонезЯичный порошок, рафинированное растительное масло и — о бич современной кулинарии! — консерванты и усилители вкуса — вот из чего приготовлен «домашний» майонез магазинного разлива. Пусть тебя не вводят в заблуждение надписи на упаковках: что бы там ни было написано, натуральный продукт не может храниться долгое время. А срок хранения у майонеза — не менее трех месяцев. Если ты не можешь жить без этой жирной и вредной для организма приправы — делай майонез дома из домашнего молока, домашних яиц и качественного нерафинированного масла. Рецепты без труда найдешь в Интернете. Ключевое здесь — ингредиенты из натуральных фермерских продуктов.3. Леденцы (карамель)Белый сахар не содержит ни единого полезного ингредиента в своем составе. При изготовлении леденцов и карамели его дополнительно подвергают термообработке и, конечно же, добавляют усилители вкуса, красители и консерванты, разумеется, химического происхождения. Поэтому не тешь себя надеждой, что карамель «Клубника со сливками» содержит натуральную клубнику и натуральные сливки.4. Сырные продуктыЭто продукты переработки (плавления) сыра. О качестве данного продукта можно судить уже по его цене — даже в наше время бешеного подорожания килограмм «сырного продукта» стоит не более 25 гривен. А на вкус действительно чем-то напоминает сыр. А если запечь бутерброд с таким вот сырным продуктом, он просто сгорит. Как думаешь, почему? Правильно, потому что все, что можно, уже выплавлено в процессе приготовления. Соли, образующиеся в процессе плавления, действуют на организм как канцерогены. Поэтому детям плавленые сыры категорически запрещены. Да и взрослому человеку не добавит здоровья.5. МаргаринМаргарин — это трансжиры (трансизомеры жирных кислот) в самом натуральном виде. Википедия дает такое определение трансжирам: «Разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в трансконфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод»». Это заковыристая формулировка простым означает, что молекулы вещества находятся в неестественном состоянии, и попадая в организм, могут вызывать мутацию его клеток. Доказана связь между развитием ишемической болезни сердца и раковых опухолей и чрезмерным употреблением трансжиров.Маргарин, дешевый маслопродукт, который так любят использовать отечественные хозяйки для выпечки, содержит около 40% трансжиров. Порог безопасности — не более двух граммов трансжиров в день. Все, что больше, медленно, но уверенно ведет к проблемам со здоровьем. Заменяй маргарин сливочным маслом, и пусть тебя не пугает дутый миф, что масло содержит много холестерина, а облегченный мягкий маргарин свободен от него.6. ГазировкаСамое лучшее, что мы можем сделать для нашего организма, когда он в жару испытывает жажду — это напиться чистой негазированной воды, и самое худшее — нахлебаться газированной, да еще сладкой и с красителями. Никогда не давай вводить себя в заблуждение надписями на этикетках — «Содержит натуральный сок», «Содержит экстракт эхинацеи», «Содержит экстракт шиповника». Если что-то и попало туда от сока и эхинацеи, все полезное все равно уничтожено сахаром, углекислой кислотой (те самые милые пузырьки), красителями и вкусовыми добавками. В лимонаде из груши, например, от натуральной груши только название.Будь бдительна и береги свое здоровье!