Мороженое помогает забеременеть

Американские исследователи обнаружили, что женщины, которые употребляют обезжиренные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко, почти в два раза чаще страдают от проблем с фертильностью, связанных с менструальным циклом.Порядка четверти женщин, которые не могут нормально забеременеть, страдают от проблем с овуляцией, главными симптомами которых является прекращение месячных или нерегулярные месячные.Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми женщинами, которые едят мороженое реже одного раза в неделю, те, кто есть мороженое по крайней мере два раза в неделю, на 40% реже испытывают проблемы с зачатием из-за проблем, связанных с менструальным циклом.Чем больше участники эксперимента употребляли молочных продуктов с высоким содержанием жиров, тем с большей вероятностью они могли зачать ребенка.Хорхе Чаварро из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, рекомендует женщинам, планирующим завести ребенка, сменить диету.Он говорит: "Они должны перейти с молочных продуктов с низкой жирностью на молочные продукты с высокой жирностью, например, заменить обезжиренное молоко в своем рационе на цельное, а вместо йогурта есть мороженое".Причины большинства проблем с овуляцией, ведущих к бесплодию, известных также как женское ановуляционное бесплодие, пока неизвестны. Однако они часто бывают связаны с нарушениями режима питания, гормональным дисбалансом, избыточными физическими упражнениями, дисфункцией щитовидной железы и резистентностью к инсулину.Доктор Чаварро, чье исследование было опубликовано вчера в журнале Human Reproduction ("Размножение человека"), сказал, что связь между молочными продуктами с высоким содержанием жира и фертильностью, вероятно, объясняется изменениями гормонального баланса при употреблении разных продуктов питания.