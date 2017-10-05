Отбеливающие пасты с углем ничего в реальности не отбеливают

Специфическая черная паста на основе угля, которую обожают многие знаменитости, не сделает зубы более белоснежными. Стоматологи выяснили, что эта паста даже может спровоцировать развитие тяжелого кариеса.Если верить многим звездам вроде певицы Николь Шерзингер, то отбеливающая зубная паста с углем - это самый простой и доступный по стоимости способ обрести голливудскую улыбку. Однако эксперты в области стоматологии с этим не согласны.Они уверяют, что эта черная зубная паста не способна сделать зубы более белыми, какие бы заявления не делали ее производители и многочисленные звезды. Напротив, данная паста может произвести противоположный эффект и даже привести к развитию кариеса, а сами зубы после ее использования будут более жёлтыми. Эксперты беспокоятся, что потребители используют эти продукты, даже не осознавая по-настоящему, из чего они вообще приготовлены."Отбеливающие зубные пасты с углем стали невероятно модным трендом в последнее время, который поддерживается многими звездами, - говорит один из известных британских стоматологов доктор Найджел Картер. - Однако белоснежные улыбки многих знаменитостей объясняются профессиональным отбеливанием, которое было проведено в стоматологических клиниках.Зубные пасты с углем никакого отношения к этому не имеют, и не стоит верить в разного рода рекламу. Не существует ни малейших доказательств того, что данные пасты могут отбеливать зубы, и что они вообще приносит какую-то пользу зубам.Большинство так называемых отбеливающих паст просто удаляют поверхностные пятна на зубах, они не дают никакого продолжительного эффекта в плане отбеливания, которого хотят добиться потребители".По словам доктора Картера, белоснежная улыбка это следствие профессиональных усилий специалистов в стоматологических клиниках, а вовсе не использования каких-то чудодейственных паст или растворов.С ним согласны ученые из Университета Мэриленда в США, которые не обнаружили доказательств способности зубной пасты с углем каким-либо образом изменять цвет зубов. Таков вывод анализа 118 статей по поводу воздействия этой пасты, опубликованных в медицинской литературе. Тот же анализ показал, что этот продукт может быть вредным, поскольку он не содержит достаточного количества фтора для предотвращения кариеса.