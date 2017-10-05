Какие продукты должны быть на вашей кухне, а от каких лучше избавиться

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Пришло время исполнять новогодние обещания, данные самому себе. Переход к правильному питанию начните с ревизии холодильника и кухонных шкафов. Пусть в них останутся только самые полезные продукты!Детокс сегодня превратился в стиль жизни, а не в краткосрочную программу по очищению организма от шлаков и токсинов. Конечно, это вовсе не значит, что сторонники детокса пьют целыми днями напролет исключительно свежевыжатые соки и едят лишь зелень.Жизнь в стиле детокс отличается осознанным подходом к своему питанию и рациону. Пейте больше воды, используйте правильные способы приготовления (варите, готовьте на пару или гриле, запекайте) и покупайте полезную еду. Сторонники детокса выбирают для себя только самые питательные продукты, а от "пищевого мусора" с легкостью отказываются.Рассказываем, какие продукты должны в срочном порядке освободить полки вашего холодильника, а какие вы должны полюбить всей душой и никуда не отпускать.Скажите им "Прощай!":МайонезПро вред майонеза сегодня не знает, пожалуй, только тот, кто последние несколько десятилетий провел в информационной блокаде. Причин, по которым майонез попал в список "запрещенных" продуктов, сразу несколько. Во-первых, он довольно калорийный, поэтому добавлять его абсолютно в любое блюдо из вашего меню не особо разумно и полезно для здоровья.Во-вторых, для производства магазинного майонеза зачастую используются продукты не самого лучшего качества, что превращает его в опасную калорийную "бомбу замедленного действия".Рафинированный сахарПостарайтесь минимизировать количество потребляемого сахара. Конечно, не нужно превращаться в параноика и выискивать его во всех продуктах и в гостях воротить нос от праздничного торта. Сократите тот сахар, который можете. Это уже будет большое достижение.Дело в том, что сахар виновен не только в лишних килограммах, но и в падении иммунитета в 17 (!) раз и в истончении стенок кишечника, в результате которого токсины попадают в организм, провоцируя целый ряд негативных моментов. Готовы ли вы платить такую цену за сладкую жизнь?..Выпечка из белой мукиВ век современных технологий и глобальной сети интернет от любимой выпечки можно отказаться вполне безболезненно. Поищите в сети рецепты правильных тортиков, пирожных и конфет, для приготовления которых вам не потребуется мука. В их составе только полезные ингредиенты, поэтому в умеренных количествах такие сладости не навредят.В чем проблема муки? Это так называемые пустые калории и тотальное отсутствие полезных нутриентов.КонсервыВы уверены, что не сможете прожить без продуктов, которые каким-то удивительным способом изготовили так, что они переживут ядерную войну? Мы думаем, что все-то вы можете, просто не хотите. В их составе вы точно не найдете ничего полезного. Если это не аргумент, то помните, что для производства консервов используются продукты низшего качества. Это залог их низкой стоимости.Молочная продукцияЗдесь все не так однозначно. Молочная продукция, конечно, должна присутствовать в вашем рационе, но в том, что касается коровьего молока и продуктов на его основе, нужно знать меру.Научные исследования показывают, что из-за высокого содержания лактозы такой продукт просто не подходит для людей. Желудочно-кишечный тракт довольно сильно страдает в результате чрезмерного потребления молока, и на лице могут появиться предательские прыщики и воспаления.Полюбите их:ЛимонЛимон — это ценный источник витамина С. Он нужен нашему организму всегда и везде. Если он испытывает нехватку в этом витамине, защитные силы падают, а вирусы и инфекции дают о себе знать.Для большего эффекта добавляйте лимон в зеленый чай. Антиоксиданты, присутствующие в большом количестве в последнем, улучшают способность организма абсорбировать аскорбиновую кислоту.ГранатГранат укрепляет иммунитет, благоприятно действует на работу сердца и сосудов, мягко очищает организм и нормализует работу многих органов. Этот фрукт просто обязан быть в рационе каждого здорового и счастливого человека. А какой он вкусный!Брокколи и брюссельская капустаАбсолютно все виды капусты могут похвастаться богатым составом и впечатляющими полезными свойствами. Правда брокколи и брюссельская капуста заметно выделяются на их фоне, ведь они мягко очищают организм, выводя из него шлаки и токсины.Самый простой и одновременно вкусный способ приготовить эти овощи — отварить их на пару или запечь с небольшим количеством масла и приправами.АвокадоАвокадо славится высоким содержанием в своем составе полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Для сравнения: эти вещества присутствуют также в красной рыбе, орехах и оливковом масле. Из этого мы можем сделать вывод, что несмотря на высокую калорийность, авокадо крайне полезен.Из авокадо можно приготовить огромное количество аппетитных завтраков, питательных салатов, сочных смузи и необычных закусок.ШпинатШпинат богат витаминами и минералами. Казалось бы, обычная зелень, но регулярное употребление этого продукта заметно улучшит работу желудочно-кишечного тракта и укрепит иммунитет. В шпинате также довольно много клетчатки, которая гарантирует длительное насыщение и заряжает организм энергией.ЯгодыЯгоды — ценный источник антиоксидантов. Попадая в организм человека, они вступают в борьбу со свободными радикалами, подрывающими иммунитет. Если в вашем рационе присутствует довольно много ягод, то болезни будут обходить вас стороной.Ягоды можно есть в свежем виде, а еще добавлять в смузи и утренние каши, правильные и полезные десерты.МедВсего одна ложка хорошего меда способна сотворить настоящие чудеса с вашим организмом. Ешьте его регулярно, чтобы не болеть и буквально светиться здоровьем. Удивительно, но мед не только обладает общеукрепляющими и антисептическими свойствами, но и помогает при повышенном газообразовании и переедании.Важно: мед не следует подвергать термической обработке, потому что все его полезные свойства исчезают под действием высоких температур.БобовыеВ рационе здорового человека обязательно должны присутствовать бобовые, которые многие незаслуженно обходят стороной. Ваше питание станет гораздо разнообразнее и интереснее, если вы полюбите нут, горох, чечевицу, фасоль и прочих представителей этой гастрономической группы.Во всех бобовых без исключения довольно много железа и растительного белка. Именно поэтому их так любят вегетарианцы. Не отставайте!ИмбирьИмбирь — это кладезь полезных веществ и самая настоящая домашняя аптека. В китайской медицине этот продукт используется в качестве лекарственного средства больше тысячи лет.Он полезен при простудных заболеваниях, расстройствах кишечника и желудка, запорах, вздутиях. Кроме того, имбирь способствует лучшему всасыванию нутриентов организмом человека.ОрехиОрехи полезны для здоровья, красоты и ума. В сутки достаточно съедать горсть каких-нибудь орешков, чтобы восполнить суточную потребность в некоторых витаминах и минералах. Не лишайте себя и свой организм такой мощной поддержки и закупайтесь орехами впрок.Альтернативные виды мукиОбожаете печь, но где-то выше мы исключили белую муку из списка разрешенных продуктов? Не беда! Сегодня ассортимент любого крупного магазина достаточно разнообразен и может предложить вам крутые и более полезные альтернативы.Обратите внимание на цельнозерновую пшеничную, безглютеновую, овсяную, рисовую, миндальную. Чтобы привыкнуть к новому вкусу, начинайте добавлять в выпечку альтернативную муку наравне с пшеничной. Так переход на полезные варианты произойдет вполне естественно.Альтернативные виды молокаСуществуют более полезные альтернативы не только пшеничной муки, но и коровьего молока. Зачастую аналоги нравятся покупателям еще больше. Весь секрет в их интересном и ярком вкусе. Полюбите соевое, миндальное, кокосовое и другие интересные варианты молока. Их можно добавлять в напитки, каши и десерты.