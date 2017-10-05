Что врачи категорически запрещают есть?

Вряд ли большинство из нас способны честно признаться, что не любят вкусно покушать и питаются исключительно полезной и здоровой пищей. Поэтому и непросто признать себе, что некоторые любимые блюда и продукты вредны — проще закрыть глаза и не менять свой рацион. Однако иногда всё-таки следует прислушаться к советам докторов и диетологов, сказав уверенное "нет" пищевым врагам. Мы собрали четвёрку самых вредных продуктов и, признаться, некоторые цифры и факты стали весьма неожиданными.Открывает список любимая еда американских полицейских — пончики. Употребляя их за завтраком, мы значительно подрываем обмен веществ и на целый день вводим организм в неправильный цикл питательного ритма. Половина энергетической ценности покрытого глазурью врага, а именно 100 калорий, содержит вредные жиры. Кроме того, белая мука и сахар, составляющие 99% пончика, сводят его общую питательную ценность практически на ноль.Продолжает перечень основное студенческое блюдо — вермишелевый суп. Если этот самый студент не прогуливал занятия, он должен знать, что каждая порция вермишели или быстроприготавливаемого супа добавляет около 14 граммов жира, более половины из которых — насыщенный жир, что составляет порядка двух третей суточной нормы натрия. В отместку за низкую цену, вермишель и суп быстрого приготовления заставляет потребителя платить здоровьем.Третье место списка вредных продуктов занимает фастфуд. Наиболее популярные в "ресторанах" быстрой еды куриные котлеты содержат большую дозу жира, пагубно влияющего на организм. Впрочем, это относится практически ко всем продуктам, обжаренным в масле. Говоря языком цифр, из 250 калорий "наггетсов" более 125 являются жирными, а доля чистого жира, включая вредные транс- и насыщенные жиры представлена 15 граммами.Зачастую сопутствует куриным котлетам жаренный картофель фри, так любимый американцами. Попадая на нашу тарелку после фритюрницы, картошка содержит около 380 калорий и 20 грамм жира, что совсем немного уступает сегодняшнему "лидеру".Хот-доги абсолютно бедны белками, да и вообще питательными веществами. Зато содержат много жира — более 13 граммов на одну порцию. Усугубляют общую картину крахмал-содержащие булочки из белой муки да всякие вредные соусы с приправами.Употребление фаст-фуда, помимо набора лишних граммов, чревато повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний — подумайте, готовы ли вы платить такую цену за скорое питание.Замыкает список всем привычный майонез. Откусывая кусок сэндвича с мясом, обильно сдобренный майонезом, задумайтесь: всего в одной ложке майонеза уместились 110 калорий и 12 граммов жира. Возможно, следует сделать другой бутерброд, с горчицей?Все вышеперечисленные продукты за несколько минут их употребления способны свести на ноль несколько часов усердных занятий в спортзале. Помните, что здоровая жизнь зависит от многого — в том числе, и от питания. Никогда не поздно внести в свой рацион нужные коррективы и стать немного здоровее.