В РФ подорожали практически все лекарства

По данным мониторинга Росздравнадзора, с начала года в российских аптеках выросли цены на все лекарства, за исключением препаратов, входящих в список ЖНВЛП.В свою очередь, недавнее исследование «Ромира» показало, что наши соотечественники, как могут, экономят на медикаментах, покупая их только в случае острой необходимости.«За восемь месяцев текущего года в России лекарства подорожали почти на 9%, кроме тех, которые входят в список жизненно важных и необходимых», - сообщается в отчете Росздравнадзора.В ведомстве отмечают, что процесс подорожания коснулся в первую очередь доступных препаратов из ценовой категории от 50 до 500 рублей.Что касается медикаментов из списка ЖНВЛП, то они, наоборот, чуть подешевели - в среднем на 0,9%. Особенно это заметно в отношении лекарств российского производства.Опубликованные на днях результаты опроса исследовательского центра «Ромир» продемонстрировали явное нежелание россиян тратиться на лекарства. По словам социологов, более половины российских граждан приобретают медикаменты только при крайней необходимости.В основном наши соотечественники выбирают для своего лечения более дешевые аналоги, или вовсе отдают предпочтение народной медицине.