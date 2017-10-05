Солнечные ванны успокаивают сердце
Американские ученые выяснили, что этот витамин вырабатывающийся в результате облучения кожи солнечными лучами позволяет сохранить в норме сердечные функции.
В основном, это связано с тем, что витамин D сдерживает рост клеток в сердечных мышцах и следовательно не дает сердцу расти, препятствуя тем самым развитию тяжелой болезни.
Изучив этот эффект подробнее специалисты пришли к выводу, что этот витамин является в какой-то степени «сердечным транквилизатором», уберегая сердце сразу от целого ряда опасных сердечных заболеваний.
При проведении опытов на лабораторных крысах, было установлено, что добавки витамина D в рацион животных позволили стабилизировать сердцебиение и артериальное давление у особей, которых эти жизненные функции были чрезмерно повышены.
Так как главным фактором приводящим к выработке витамина D в организме человека является солнечный свет, то медики говорят о том, что выявлен дополнительный полезный эффект от принятия солнечных ванн.
Однако приходя на пляж, следует помнить, что нормы безопасного пребывания на открытом солнце никто не отменял. Солнечные ожоги по-прежнему остаются одними из опаснейших факторов в онкологии.
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Добавил student в категорию Кардиология
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