Солнечные ванны успокаивают сердце

К общепринятым положительным свойствам витамина D (как известно этот витамин способствует укреплению костной ткани и иммунитета) недавно добавился еще один полезный эффект.Американские ученые выяснили, что этот витамин вырабатывающийся в результате облучения кожи солнечными лучами позволяет сохранить в норме сердечные функции.В основном, это связано с тем, что витамин D сдерживает рост клеток в сердечных мышцах и следовательно не дает сердцу расти, препятствуя тем самым развитию тяжелой болезни.Изучив этот эффект подробнее специалисты пришли к выводу, что этот витамин является в какой-то степени «сердечным транквилизатором», уберегая сердце сразу от целого ряда опасных сердечных заболеваний.При проведении опытов на лабораторных крысах, было установлено, что добавки витамина D в рацион животных позволили стабилизировать сердцебиение и артериальное давление у особей, которых эти жизненные функции были чрезмерно повышены.Так как главным фактором приводящим к выработке витамина D в организме человека является солнечный свет, то медики говорят о том, что выявлен дополнительный полезный эффект от принятия солнечных ванн.Однако приходя на пляж, следует помнить, что нормы безопасного пребывания на открытом солнце никто не отменял. Солнечные ожоги по-прежнему остаются одними из опаснейших факторов в онкологии.