8 главных признаков, что вы едите мало белка

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Когда вы занимаетесь спортом, белок играет чуть ли не главную роль в рационе. Он помогает восстанавливаться после нагрузок и делает мышцы большими и сильными. Но есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что вы едите мало белка.Вы стали старшеЧем старше человек становится, тем менее эффективно работает его организм при производстве белка. При регулярных физических нагрузках человеку нужно больше белка — чтобы восстановиться и сделать мышцы сильнее. Обратите внимание: с возрастом процесс регенерации может занимать больше времени, чем раньше. Только правильное питание позволит восстанавливать ткани после нагрузок.Вы постоянно хотите естьЧтобы потреблять меньше калорий, диетологи часто советуют есть больше белка. Но диеты с высоким содержанием белка иногда приводят к тому, что нехватка калорий заставляет человека постоянно испытывать чувство голода. Если же вы не хотите нарушать правила игры и добавлять в рацион углеводы (а значит и калории), просто ешьте на 20 граммов белка больше во время каждого приёма пищи.Ещё один повод добавить белок в свой рацион тоже связан с низкокалорийными диетами. Отсутствие питательных веществ может привести к потере мышечной массы. Чтобы избежать этого, съедайте больше белка.Вы работаете с большими весамиТренировки с большими весами изменяют ваш анаболический порог — требуется много белка, чтобы сформировать мышцы. Даже если набор массы — не ваша цель, каждый дополнительный килограмм на штанге должен соответствовать дополнительным порциям белковой пищи.Вы вегетарианецЕсли вы не едите мясо или вовсе отказались от продуктов животного происхождения, вам необходимо добавить в рацион дополнительную порцию растительных белков. Мужчинам-вегетарианцам следует особо внимательно к этому отнестись — соевый белок замедляет выработку тестостерона.Вы постоянно хотите мясоУчёные доказали: нехватка питательных веществ часто маскируется желанием съесть вредную пищу. Отсутствие достаточного количества мышечного белка приводит к тому, что человеку хочется съесть что-нибудь богатое протеином, в том числе мясо. Старайтесь не игнорировать подобную «просьбу» организма и дайте ему то, что он хочет. И увеличьте количество белка в рационе.Вы восстанавливаетесь после травмыВосстановление после травмы, особенно после открытых переломов, и лечение ожогов требует дополнительного строительного материала для мышечной ткани. Для этого нужно больше белка.Если же вы восстанавливаетесь после операции и у вас постельный режим, вам необходимо ещё больше белка: часть должна пойти на восстановление, а ещё часть на то, чтобы компенсировать мышечные потери.Белок важен и при проблемах с суставами — в этом случае необходимо есть продукты, богатые омега 3.Вы часто испытываете стрессГормоны стресса ускоряют распад белка в мышцах и тканях. Это может негативно сказаться на мышечной массе. Чтобы уменьшить ущерб, ешьте больше белка. К тому же дополнительная порция пищи поможет снизить уровень стресса.