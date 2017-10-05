Лучшее средство для профилактики инфаркта и укрепления сердца

Термин «инфаркт» употребляется для обозначения омертвевшего участка ткани какого-либо органа, появляющегося в результате внезапного нарушения местного кровообращения. Он может развиться в сердце, почках, селезенке, легких, головном мозге, кишечнике и других органах.Инфаркту в основном подвержены люди старшего возраста, однако в последнее время инфаркт значительно помолодел, особенно инфаркт миокарда.Для профилактики инфаркта и укрепления сердца используйте следующее средство.В течение дня съешьте один крупный лимон, нарезанный на кусочки и посыпанный сахаром.Количество лимонов зависит от состояния человека, от серьезности заболевания. Если вдруг почувствуете некомфортные ощущения в области желудка, остановите курс. И не забывайте консультироваться с лечащим врачом.Для восстановления организма после инфаркта знахари рекомендуют такое средство (надо сказать, очень необычное).Разрежьте пополам крупный лимон, в каждой половинке чайной ложкой выскребите мякоть на глубину до 1 см. Половинки лимона поставьте в рюмку, внутрь доверху налейте раствор люголя, прикройте пергаментной бумагой и поставьте в холодильник на 2 недели. После этого сок из лимонов отожмите.К 0,5 стакана некрепкого чая добавляйте полученный сок. Начинайте с 14 капель и, прибавляя ежедневно по одной капле, доведите количество до 28 капель. Принимайте капли 3 раза в день до еды. После этого сделайте двухнедельный перерыв и повторите курс.Большой отклик у пациентов находит бальзам на основе чеснока и лимона. Он очень эффективен на этапе восстановления после инфаркта.Вымойте с мылом 3 средних лимона и тщательно ополосните. Разрежьте каждый на 4 части и выжмите сок, а кожицу мелко нарежьте и сложите в эмалированную кастрюльку. Туда же выдавите среднего размера головку чеснока и залейте полученную смесь 1 л кипятка. Настаивайте сутки, процедите и смешайте с выжатым накануне лимонным соком. Храните настой в холодильнике. Пейте ежедневно утром натощак за полчаса до еды по 50–60 г маленькими глотками.Курс лечения – 6 месяцев, затем сделайте перерыв на 10–12 дней и повторите курс.