ТОП-7 главных продуктов осени

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В осенний период человеческие инстинкты беспощадны для тех, кто всеми силами пытается следить за своим питанием и не допустить образования лишней жировой ткани. По замыслу природы, именно наличие последней должно обеспечить человеку хорошую подготовку к зиме, но мы-то знаем, что нам на самом деле нужно. Крепкий иммунитет и хорошее состояние кожи — вот лучшее, что можно подарить себе до наступления холодов, а помочь в этом могут следующие 7 продуктов, будто специально созревающие именно осенью.ЯблокиПомимо того, что яблоки содержат много клетчатки, они могут поддержать и здоровье сердца. Попробуйте съедать яблоко перед тренировкой и сами увидите, как увеличится ваша выносливость. Причиной тому кверцетин — содержащийся в яблоках флавоноид, который увеличивает поступление кислорода в легкие.Цветная капустаПо уверениям экспертов, цветная капуста — один из самых полезных продуктов в мире. Она также повышает выносливость сердца и улучшает работу печени. Проведенное в Университете Гавайев исследование показало, что три порции цветной капусты в неделю помогут вашей печени сжигать жир более продуктивно.ТыкваМы не слишком-то привыкли готовить блюда из тыквы. А ведь осенью тыква может стать отличной поддержкой всему организму. Постоянное употребление продуктов из тыквы поможет дольше сохранить чувство насыщения. Здесь же содержится большое количество калия — практически такое же, как и в бананах.БрюкваЭтот плод — нечто среднее, между репой и капустой, появляется на наших столах еще реже, чем тыква. Брюква обладает очень низкой калорийностью, при высоком содержании клетчатки. Она, также, богата антиоксидантами и может стать прекрасной заменой довольно вредному картофелю.ГрибыПора привыкнуть готовить грибы хотя бы пару раз в неделю: низкая калорийность и питательность делает эти овощи чрезвычайно полезными. Высокое содержание селена улучшает работу иммунной системы, а витамин D способствует профилактике возникновения раковых опухолей.Гранатовый сокСовершенно очевидно, что антиоксиданты очень полезны для нашего здоровья. Гранатовый сок — чуть ли не лучший продукт, повышающий выносливость и улучшающий работу нервной системы. Ученые Спортивного университета штата Техас провели эксперимент, в котором одна группа атлетов получала гранатовый сок после тренировок, вторая обходилась водой. Месяца хватило, чтобы выявить уменьшенную утомляемость респондентов из первой группы.КлюкваЭти красные, терпкие на вкус ягоды содержат высокое количество проантоцианидина, который снижает число вредных бактерий в организме. Кроме того, они же гарантируют здоровье ротовой полости, предотвращая заболевания десен.