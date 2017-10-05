Почему капли в нос вызывают сильную зависимость?

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Доктора рассказали о главной проблеме всех назальных капель.У любого препарата существуют определенные сроки применения, прописанные в прилагаемых к ним инструкциях. В случае бесконтрольного, самостоятельного использования сосудосуживающих капель в нос наступает нарушение работы сосудов полости носа, что проявляется постоянной заложенностью носа.При этом, уже не будет ни ринита, ни гайморита, который вы ранее лечили. Человек на долгое время «садится» на капли, иногда на десятилетия. Проблема теперь скрывается не только в носу, она становится психологической.А иногда такие проблемы отмечают женщины с гормональной перестройкой организма — у кого-то беременность, у кого-то менопауза начинается и т.п.Здесь важно разъяснить пациенту ситуацию, рассказать, как можно ее решить. Подход будет индивидуальный, т.к. это особенности конкретного организма. Не затягивайте, приходите к врачу — это позволит избежать множества осложнений: перфорации перегородки носа, хронических гайморитов, полипозных синуситов и даже артериальной гипертензии.