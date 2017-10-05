Ценные советы для онкобольных, узнавших о страшном диагнозе

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Психологи рассказали, как перестать бояться смерти больным раком.Услышать из уст онколога о страшном диагнозе и при этом остаться спокойным не сможет не один здравомыслящий человек. В большинстве случаев онкобольные, узнав о своей болезни, впадают в депрессию или, наоборот, начинают паниковать. И та и другая реакция - это мощный стресс для организма, которому сейчас нужна поддержка, а не дополнительная причина для ослабления защитный функций.Западные психологи уже давно работают с онкобольными. Точнее, на Западе с человеком, которому сообщили об онкологическом заболевании, сразу же начинает работать психолог, который помогает ему принять болезнь и не впасть в отчаяние, не опустить руки и двигаться вперед, чтобы вылечиться и продолжить наслаждаться этой жизнью.Человек, впервые узнавший о том, что он болен смертельно опасным заболеванием, сразу уверяет себя в приближающейся смерти. Многие начинают "заливать" своего горе при помощи алкоголя. Каждый человек по-особенному реагирует на подобный диагноз, поэтому психологи советуют разобраться в себе и понять, что делать дальше. Расставить приоритеты, расписать план действий и начать следовать ему. Не стоит себя хоронить, ведь негативные мысли лишь усугубляют течение болезни и лечение становится малоэффективным.Онколог, озвучив диагноз, предложит несколько вариантов лечения, которые уместны именно в этом случае. Пациенту необязательно тут же давать ответ и у него есть достаточно времени для того, чтобы решить, какой из способов терапии выбрать. В помощь онкобольным придут Интернет, библиотеки, опыт людей, которые победили рак и так далее. Больной должен самостоятельно сделать свой выбор и быть уверенным в том, что именно этот метод поможет ему справиться с онкологией. Если же человек просто следует рекомендациям доктора, но не верит в прекрасное и здоровое будущее, то болезнь начнет прогрессировать, а лечение и вправду станет напрасным.Понятие "врач от Бога" касается и онкологов. Онкобольному следует потратить энное количество времени для того, чтобы найти "своего" врача, который спасет жизнь и поможет вылечить рак. Опять же, в данном случае стоит прислушаться к своему сердцу и тем, кто поборол рак.Онкологическое заболевание и процесс его лечения - это сплошной стресс, как для физического тела человека, так и его психики. Поэтому психологи рекомендуют искать всевозможные способы релаксации и источники позитива, спасающие онкобольного от плохого настроения, апатии, грусти, депрессии и других психических расстройств, появляющихся при серьезном стрессе, как например постановка диагноза "рак".Возможно, советы западных психологов помогут кому-то преодолеть апатию и гнев при постановке страшного диагноза.