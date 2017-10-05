Много ли в России детей?
Больше всего несовершеннолетних в республиках Чечне, Тыве и Ингушетии – специалисты Росстата ранее отмечали, что в этих регионах наибольший естественный прирост. В Чеченской республике и Тыве каждый третий житель – ребенок, Ингушетия отстает, но совсем ненамного. В конце же списка оказались Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Тамбовская области – здесь детей не более 15% от населения.
Эксперты считают, что, во-первых, на количество детей повлиял естественный прирост – родилось больше малышей, чем выросло и перешло в следующую категорию. Кроме того, из Украины, Средней Азии и других стран в Росси переезжают молодые люди с семьями, в том числе детьми, и прирост мог образоваться в том числе за счет мигрантов.
Что касается рождаемости в крупнейших городах – специалисты считают, что люди чаще приезжают в них работать, а не жить, оставив семьи с детьми в другом регионе, чем и объясняется такой провал. В Чечне, Тыве и Ингушетии, напротив, в семьях традиционно много детей. Однако даже эти регионы не спасают ситуацию – пенсионеров в стране все же больше, чем детей, и каждая тысяча трудоспособных граждан содержит 323 детей и 441 пенсионера.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил Ivan в категорию Педиатрия
Добавить комментарий