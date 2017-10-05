Много ли в России детей?

В настоящее время количество детей в России достигло рекордного показателя за последние 15 лет (с 2002 года). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат. Детьми в данном случае считаются несовершеннолетние, не достигшие еще возраста в 15 лет, и за 2016 год их стало больше на 600 тысяч – это около 2% населения страны. Всего детей в России сейчас почти 27 миллионов – 18,3% от всех жителей страны (в 2002 году было 18,2%, а в 2009 – всего 16%).Больше всего несовершеннолетних в республиках Чечне, Тыве и Ингушетии – специалисты Росстата ранее отмечали, что в этих регионах наибольший естественный прирост. В Чеченской республике и Тыве каждый третий житель – ребенок, Ингушетия отстает, но совсем ненамного. В конце же списка оказались Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Тамбовская области – здесь детей не более 15% от населения.Эксперты считают, что, во-первых, на количество детей повлиял естественный прирост – родилось больше малышей, чем выросло и перешло в следующую категорию. Кроме того, из Украины, Средней Азии и других стран в Росси переезжают молодые люди с семьями, в том числе детьми, и прирост мог образоваться в том числе за счет мигрантов.Что касается рождаемости в крупнейших городах – специалисты считают, что люди чаще приезжают в них работать, а не жить, оставив семьи с детьми в другом регионе, чем и объясняется такой провал. В Чечне, Тыве и Ингушетии, напротив, в семьях традиционно много детей. Однако даже эти регионы не спасают ситуацию – пенсионеров в стране все же больше, чем детей, и каждая тысяча трудоспособных граждан содержит 323 детей и 441 пенсионера.