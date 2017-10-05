Универсальную вакцину от гриппа начали испытывать на людях
Специалисты из Дженнеровского института при Университете Оксфорда (Oxford University’s Jenner Institute) совместно с компанией Vaccitech разработали универсальную противогриппозную вакцину. Антитела, которые будут образовываться в крови после прививки, будут атаковать не изменчивые поверхностные вирусные белки, аминокислотные последовательности которых часто меняются из-за мутаций, а внутренние, которые являются стабильными.
Введение вакцины также будет приводить к активации уничтожающих вирусы Т-клеток. Благодаря тому, что новая вакцина действует иначе, чем те, которые используются сейчас, она сможет обеспечить долговременную защиту от разных штаммов вируса гриппа, а не от одного конкретного.
В испытаниях примут участие более 2000 человек. Предполагается, что эксперимент продлится на менее двух лет – точную продолжительность разработчики пока сказать не могут.
Безопасность препарата уже подтверждена и это первая универсальная вакцина от гриппа, которая успешно прошла фазу I клинических испытаний. Создатели надеются, что эффект такой прививки будет сохраняться не менее года, но подтвердить это предположение можно будет только после получения результатов клинических испытаний.
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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