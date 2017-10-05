Универсальную вакцину от гриппа начали испытывать на людях

В Великобритании приступают к тестированию универсальной вакцины от гриппа, которая обладает принципиально другим механизмом действия, чем сезонные. Сейчас вакцину создают специально к каждому сезону гриппа, используя данные о том, какой штамм предположительно станет причиной эпидемии. Предсказать это верно удается не всегда – в некоторых случаях из-за мутаций, возникающих в геноме вируса, вакцина оказывается неэффективной. Образующиеся антитела не могут связываться с поверхностными белками вируса и потому вакцина не работает.Специалисты из Дженнеровского института при Университете Оксфорда (Oxford University’s Jenner Institute) совместно с компанией Vaccitech разработали универсальную противогриппозную вакцину. Антитела, которые будут образовываться в крови после прививки, будут атаковать не изменчивые поверхностные вирусные белки, аминокислотные последовательности которых часто меняются из-за мутаций, а внутренние, которые являются стабильными.Введение вакцины также будет приводить к активации уничтожающих вирусы Т-клеток. Благодаря тому, что новая вакцина действует иначе, чем те, которые используются сейчас, она сможет обеспечить долговременную защиту от разных штаммов вируса гриппа, а не от одного конкретного.В испытаниях примут участие более 2000 человек. Предполагается, что эксперимент продлится на менее двух лет – точную продолжительность разработчики пока сказать не могут.Безопасность препарата уже подтверждена и это первая универсальная вакцина от гриппа, которая успешно прошла фазу I клинических испытаний. Создатели надеются, что эффект такой прививки будет сохраняться не менее года, но подтвердить это предположение можно будет только после получения результатов клинических испытаний.