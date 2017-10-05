Изменен порядок отпуска антидепрессантов из аптек

В конце сентября 2017 года приказом № 403 н Минздрава был изменен порядок отпуска из аптек наркотических и психотропных препаратов. В ведомстве поясняют, что это сделано в рамках борьбы с потреблением спиртосодержащих лекарственных средств.Напомним, что в декабре 2016 года более 70 человек скончались от употребления средства для ванн «Боярышник», содержащих метиловый спирт. Это привело к тому , что правила продажи средств, содержащих спирт, в том числе и лекарственных, было ужесточено.Изменения касаются сроков хранения аптеками рецептов на препараты, содержащие более 15% этанола, антидепрессанты, анксиолитики, снотворные и седативные средства, а также антипсихотические препараты.Теперь аптеки обязаны хранить выписанные пациентам рецепты в течение трех месяцев. Хранению подлежат как рецепты, имеющие срок действия до 60 дней, так и те, которые действуют год. В этом случае, поясняет Минздрав, рецепт хранится у пациента до тех пор, пока ему не будет отпущена последняя партия необходимого ему препарата. Лишь после этого рецепт передается на хранение в аптеку.Впрочем, проблемы у пациентов, вынужденных приобретать антидепрессанты в аптеках уже начались. Скорее всего они связаны с недостаточным информированием как сотрудников аптек, так и самих пациентов об изменениях в правилах отпуска лекарств. Фармацевты, не до конца разобравшись в изменениях, изымают рецепты у пациентов даже в тех случаях, если человеку необходимо приобретать лекарство в течение года. Это приводит к тому, что людям приходится записываться на прием и идти к врачу за новым рецептом.Рецепты с пометкой «пациенту с хроническим заболеванием», действующие год, сдаваться в аптеку не должны. Согласно действующему законодательству фармацевт лишь должен сделать на нем отметку о выдаче лекарств и вернуть пациенту. Сдавать рецепт на хранение следует только после того, как будет выдана последняя доза препарата.