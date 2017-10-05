Ожирение повышает риск развития рака

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Между раком и ожирением есть связь, установили специалисты из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они порекомендовали избегать избыточного веса в качестве превентивной меры, сообщает MedicalXpress.«То, что ожирение и лишний вес могут повлиять на возникновение рака, для многих американцев станет новостью. О связи между некоторыми видами опухолей и ожирением или избыточным весом пока знают немногие», — заявила заместитель руководителя CDC доктор Энн Шухат.Ее коллега доктор Лиза Ричардсон, возглавляющая отдел по контролю и профилактике онкологических заболеваний, подчеркнула, что похудение может уменьшить риск злокачественных новообразований.Ученые выяснили, что избыточный вес стал одной из причин возникновения рака у 630 тысяч американцев. В ходе исследования удалось выявить связь между ожирением и 13 видами злокачественных опухолей. К ним относятся рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовиной железы, желудка, желчного пузыря, печени, почек, поджелудочной железы, яичников, матки, толстой кишки и множественная миелома. Именно эти заболевания составили 40% всех случаев рака, зарегистрированных в Соединенных Штатах в 2014 году.Исследователи утверждают, что заболеваемость остальными разновидностями рака с 2005 по 2014 год сократилась на 13%. В то же время на семь процентов увеличилось число опухолей, связанных с ожирением.