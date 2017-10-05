Черный чай может помочь похудеть

Черный чай положительно влияет на состояние микрофлоры кишечника и может даже помочь похудеть. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, об исследовании которых сообщает журнал European Journal of Nutrition.

Обычно для похудения рекомендуется пить зеленый чай. Но ученые из США убедились, что черный не меньше помогает избавиться от лишнего веса. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели исследование с участием 4 групп мышей. В первой животные получали корм с пониженным содержанием жира, во второй – наоборот, жирный. В двух других группах грызунам давали жирную еду с экстрактом черного или зеленого чая. При подведении итогов выяснилось, что животные, получавшие чай в виде добавки, имели такую же массу тела, что и сидевшие на маложирной диете. При этом ученые установили, что в кишечнике грызунов, потреблявших экстракт черного чая, выросла активность бактерий Pseudobutyrivibrio, влияющих на метаболические процессы.

По словам ученых, черный чай изменяет метаболиты кишечника, а также меняет энергетический обмен в печени, что защищает от набора лишних килограммов, сделали вывод авторы исследования.

«Ранее считалось, что полифенолы зеленого чая эффективнее, чем в черном чае, так как поглощаются кровью и тканями. Наше исследование показало, что черный чай через определенный механизм — микробиом кишечника — также может способствовать потере веса», - сказала по этому поводу ведущий автор исследования профессор Сюзанна Хеннинг.
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