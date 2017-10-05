Черный чай может помочь похудеть

Черный чай положительно влияет на состояние микрофлоры кишечника и может даже помочь похудеть. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, об исследовании которых сообщает журнал European Journal of Nutrition.Обычно для похудения рекомендуется пить зеленый чай. Но ученые из США убедились, что черный не меньше помогает избавиться от лишнего веса. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели исследование с участием 4 групп мышей. В первой животные получали корм с пониженным содержанием жира, во второй – наоборот, жирный. В двух других группах грызунам давали жирную еду с экстрактом черного или зеленого чая. При подведении итогов выяснилось, что животные, получавшие чай в виде добавки, имели такую же массу тела, что и сидевшие на маложирной диете. При этом ученые установили, что в кишечнике грызунов, потреблявших экстракт черного чая, выросла активность бактерий Pseudobutyrivibrio, влияющих на метаболические процессы.По словам ученых, черный чай изменяет метаболиты кишечника, а также меняет энергетический обмен в печени, что защищает от набора лишних килограммов, сделали вывод авторы исследования.«Ранее считалось, что полифенолы зеленого чая эффективнее, чем в черном чае, так как поглощаются кровью и тканями. Наше исследование показало, что черный чай через определенный механизм — микробиом кишечника — также может способствовать потере веса», - сказала по этому поводу ведущий автор исследования профессор Сюзанна Хеннинг.