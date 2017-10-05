Ученые нашли белок, защищающий от глаукомы

Ученые из Macquarie University нашли белок, который защищает глаза от развития глаукомы. Это открытие может в будущем предотвратить много новых случаев слепоты из-за этого заболевания.Глаукома – прогрессирующее заболевание, приводящее к необратимой слепоте. Оно чаще всего развивается в результате нарастания внутриглазного давления, которое приводит к повреждению зрительного нерва.Ученые обнаружили, что белок нейросерпин, важный для здоровья глаз, инактивируется при глаукоме. Исследователи изучили клетки сетчатки людей с глаукомой и без нее, а также сетчатку крыс с глаукомой, и выяснили, что нейросерпин «выключался» под действием окислительного стресса.Нейросерпин был неактивен в клетках сетчатки людей, страдающих глаукомой, и сетчатке крыс с глаукомой. По этой причине он не мог ингибировать белок плазмин, вызывающий повреждение нервных клеток.Ученые надеются, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения глаукомы. В настоящее время лекарства от этого заболевания нет.Об этом исследовании рассказывается в журнале Scientific Reports.