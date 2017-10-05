Детоксикация водой с лимоном не работает - токсиколог

Так называемая детоксикация с помощью разных продуктов и напитков сегодня очень популярна, в том числе среди звезд вроде Гвинет Пэлтроу, но на самом деле употребление теплой воды с лимоном и других подобных напитков не поможет очистить организм от токсинов, утверждает известный фармаколог и токсиколог из Университета Аделаиды Йен Масгрейв.По его словам, самого понятия пищевой детоксикации в природе не существует, более того, нет никаких доказательств способности каких бы то ни было напитков выводить из организма токсины.«Вода с лимоном может обеспечить организм жидкостью и витамином C, она даже поможет снизить общую калорийность рациона, если Вы худеете, - отметил специалист. - Однако не стоит верить, что с помощью воды с лимоном можно производить детоксикацию. Сам термин детоксикация – бред. Не существует никаких напитков или продуктов питания, ускоряющих процесс вывода токсинов из организма».Доктор Масгрейв согласен с тем, что организм человека действительно содержит токсины, и увеличение их количества связано с современным образом жизни. Мы поглощаем химические вещества из косметики, содержащей пестициды и другие химикаты, из гигиенических продуктов, из пищи в пластиковых упаковках и тому подобного. Однако организм человека сам по себе избавляется от токсинов, и никакой дополнительной помощи ему в этом процессе оказать нельзя, да и не нужно. В печени содержатся ферменты, которые расщепляют ксенобиотики, чтобы они уже не были токсичными. После этого данные продукты выводятся наружу.Сама идея о том, что токсины скапливаются в нашем теле в течение длительного периода времени, в корне неправильно, утверждает специалист. По его словам, натуральный детоксикационный процесс в организме осуществляется невероятно быстро, и никакой сок просто не успевает в него вмешаться.