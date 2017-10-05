В России предложили продавать лекарства в супермаркетах

Российское правительство обсуждает возможность продажи лекарств в торговых сетях. Как стало известно изданию, в конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах.Идею продажи лекарственных препаратов в торговых сетях поддерживает Минпромторг, где считают, что это повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармацевтическом рынке.Против продажи лекарств в супермаркетах выступает Минздрав. От официальных комментариев по поводу поручения Шувалова в ведомстве пока воздержались. Однако источник в Минздраве пояснил, что в ведомстве считают, что продавать лекарства можно только в местах со специальной фармацевтической лицензией, то есть в аптеках.Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что разрешение на продажу лекарств в супермаркетах может привести к росту цен на них. Основную прибыль аптекам, указали они, приносят именно безрецептурные препараты, которыми могут разрешить торговать в магазинах, и чтобы покрыть убытки они будут вынуждены поднять цены на другие лекарства.